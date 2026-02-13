Последний раз такое скопление ледяных глыб наблюдали зимой 2011 года, когда вся северная часть Балтийского моря была полностью покрыта льдом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
Как сообщила финская газета Helsingin Sanomat, ледяная зима продвигается быстро. Гляциолог Финского метеорологического института Алекси Арола указал, что в Финском заливе зафиксировано значительно больше льда, чем в среднем за зимы последних 20 лет.
Сейчас ледяная кора распространилась вдоль финского побережья на крайнем Западе, достигнув Архипелагового моря.