Фламинго прилетели на озеро рядом с промзоной в Актау

Фото: instagram.com/azamat_sarsenbayev

В описании к видео Сарсенбаев рассказал, что благодаря водосбросу Мангистауского атомного энергокомбината рядом с предприятием появилось озеро Караколь. Именно его теплые воды (из водосброса выходит теплая морская вода, которая до этого охлаждала турбины) особенно зимой, привлекают более сотни видов перелетных птиц, в том числе и краснокнижных.

Блогер из Актау пояснил, что птицы прилетают на свою традиционную стоянку в Мангистаускую область два раза: с середины сентября и находятся на озере до конца ноября, во второй раз они прилетают в феврале или начале марта и находятся там до середины мая.