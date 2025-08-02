В самом сердце старого Петропавловска живет не женщина, а тайна, не здание, а настроение. Знаменитый Дом невесты – городская реальность с налетом мелодрамы. Дом, который ждал, ждал и… все еще ждет. Почти как та невеста, которая перед свадьбой решила подумать...

Этот особняк построен в начале XX века купцом Янгуразовым. По легенде, он предназначался в подарок невесте. С архитектурной точки зрения здание уникально. Это изящный образец стиля модерн с восточными мотивами: арочные окна, декоративная лепнина, высокие потолки и аутентичные орнаменты, говорящие не только о богатстве владельца, но и о его утонченном вкусе.

Дом пережил революции, войны и советскую эпоху. Был коммуналкой, потом – полупустующим зданием. В конце 2000-х его признали памятником архитектуры респуб­ликанского значения и решили вернуть к жизни. Реставрация началась в 2013-м под эгидой РГП «Казреставрация». На первом этапе восстановили часть фасада, но работы, как это часто бывает, затянулись. Постепенно отреставрированное стало хуже оригинала: сыпалась штукатурка, элементы декора тускнели, а само здание выглядело уставшим и обиженным. На реставрацию тогда было потрачено около 63 млн тенге. Итог? Горожане качали головами: «Было лучше».

Весной 2024 года работы возобновились. Теперь ими занялось ТОО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт материальной культуры». Фасад перекрасили в желто-зеленые тона, восстановили кровлю, фундамент, оконные рамы. Под слоями штукатурки неожиданно нашли аутентичные росписи, оригинальную лепнину, вентиляционные элементы. Их начали бережно восстанавливать. Все выглядело как надежда на хэппи-энд.

Однако под солнцем и дождями штукатурка снова пошла трещинами. Подрядчика вызвали «по гарантии». В 2025-м – очередной «косметический ремонт». На этот раз за счет подрядчика. Дом снова освежили. И все бы ничего, но вопрос остается: когда же «свадьба»? То есть полноценное открытие. Ведь суммарно на реставрацию уже потрачено около 270 млн тенге.

Дом невесты после завершения всех этапов реставрации должен стать культурным центром. Здесь планируют проводить выставки, вечера, экскурсии, организовать пространство для городских творческих сообществ. Пре­дусмотрено и восстановление историчес­ких интерьеров. Здание точно не останется пус­тым, потому что у него есть миссия: напоминать о том, что Петропавловск – это город с историей, лицом, характером.

Дом невесты – это, безусловно, символ. Красоты, памяти, любви. Но еще и символ нерешительности. Или, быть может, излишней разборчивости. Каждый подрядчик – как потенциальный жених: вроде ничего, да что-то не то, как-то без огонька. А она ждет: привередничает, иногда подкрашивается, иногда ломается...

И, знаете, в этом есть особая поэтика. Дом, как и настоящая невеста, знает себе цену. Он дождется, когда его нарядят по-настоящему, отреставрируют с уважением, вложат душу. И только тогда, может быть, скажет городу свое «да».