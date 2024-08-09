«FlyArystan оставил моего ребенка в аэропорту»: в КГА отреагировали на инцидент с авиаперевозчиком

Транспорт , Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Жительница ЗКО Жазира Мусина в соцсети рассказала о том, как по вине авиаперевозчика ее 12-летняя дочь, летевшая транзитом в Уральск через Астану, осталась одна в аэропорту столицы, не попав домой 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете гражданской авиации прокомментировали инцидент с ребенком в аэропорту, передает корреспондент Kazpravda.kz

Вчера Жазира Мусина написала в своем Instagram-аккаунте, что 20 июля ее двойняшки, Зере и Зауре возвращались домой из США.

Вместе с группой детей в сопровождении доверенного лица они летели транзитом через Астану в Уральск. Одну из дочерей сотрудники FlyArystan зарегистрировали, заверив сопровождающего, что они сами посадят девочку на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

«Они ввели сопровождающего в заблуждение обманным путем. У моих детей все было в порядке с документами. Неужели сотрудники FlyArystan не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей? В итоге самолет вместе с другими детьми и сопровождающим вылетел в Уральск, а моя дочь Зере осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра. Моя дочь испытала сильный страх и тревогу, поскольку рядом не было никого из близких», – возмутилась женщина. 

Удаленно мать девочки пыталась защитить ребенка. Подростку пришлось переночевать в гостинице, а на следующий день без сопровождения долететь до дома в Уральск. 

Сегодня Мусина поделилась новой подробностью.

«Сейчас мне позвонили из авиакомпании и предложили мировое соглашение: 4 млн тенге и личная встреча с руководством авиакомпании для того, чтобы они могли извиниться, но я отказалась. Сказала, встретимся в суде. У них было время принести извинения с 21 июля по 8 августа, но никто так и не позвонил», – заявила она. 

Когда история с нарушением прав ребенка распространилась в Казнете, в КГА пообещали привлечь к административной ответственности авиакомпанию за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс.

«Это вопиющий и неприемлемый случай. Права пассажиров должны всегда соблюдаться. Виновные будут привлечены к ответственности», – говорится в сообщении КГА.

Сам перевозчик полностью признал вину.

«Мы глубоко сожалеем о произошедшем и хотим заверить, что этот случай совершенно не соответствует нашим стандартам обслуживания. Мы приносим свои искренние извинения и предлагаем компенсацию г-же Мусиной и ее семье за причиненный моральный ущерб», – отметили в FlyArystan.  

 

#скандал #рейс #КГА #FlyArystan

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