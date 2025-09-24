Формировать экологическое мышление

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Творческий подход педагогов Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска вызвал интерес жюри международного фестиваля Science on Stage.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказали в НИШ, учитель-биолог Малика Дузбаева и преподаватель искусства Альмира Даниярова предложили биоразлагаемые капсулы из макулатуры как наглядный пример экологического мышления. Ученикам показывают технологию превращения бумажных отходов в полезную тару с последующей утилизацией без ущерба для окружающей среды. «Такой метод вовлекает учащихся в исследовательскую деятельность и формирует культуру бережного отношения к природе», – отметили в НИШ.

Также жюри конкурса привлек проект учителей физики Назым Сагиевой и Кристины Макашиной под названием «STEAM-vengers: наука спасает мир». Здесь в игровой форме дети знакомятся с научными экспериментами, направленными на поиск решений глобальных проблем.

Приемы усть-каменогорских учителей получили высокую оценку на национальном этапе конкурса Science on Stage Kazakhstan и будут представлены на научном фестивале в Латвии. Как заключили в НИШ, учителя сами проведут презентации креативных идей в образовании и обменяются опытом с коллегами из разных стран.

#Усть-Каменогорск #НИШ #фестиваль #Science on Stage

