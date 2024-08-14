Форму школьную купить – это вам не шутка

Вот и у меня подрастает восьмилетняя дочка Варя, с которой в минувший выходной мы потратили четыре с половиной часа, чтобы сделать школьные покупки.

Грешна, но я из тех мам, кто сидит по полчаса в день в местных группах в соцсетях. Из публикаций в них я знала, что в Талдыкоргане, где мы живем, работает школьная ярмарка, что на местном рынке навалом дешевых блузок и юбок, а обуви – просто завались.

Вот мы и поехали для начала на Арбат на ярмарку.

Там было штук шесть палаток с одеждой и канцтоварами, а покупателей, пришедших на «распродажу», – человек пять, не больше. Думаю: вот тебе и ярмарка...

Но подходим, присматриваемся. Весь ассортимент – это синие юбки «колокольчиком», те же самые трапециевидные сарафаны, что и в прошлом году, блузки «пионерские», в обтяжку, с воротничками по самое горло, с длинным рядом пуговиц. И все из такой мерзкой полусинтетической ткани, которая воздух не пропускает, стягивается после стирки и желтеет, когда гладишь горячим утюгом.

Да и цены не ярмарочные, не распродажные – унылые какие-то цены. За десять тысяч тенге я не хочу покупать синтетическую юбку, которая липнет к ногам, скучного покроя блузку и два банта. Не хочу я, чтобы моя лапочка выглядела в этом ширпот­ребе как заморышный воробей. Да и не будет ей удобно на занятиях в такой одежде.

Тут какая-то проходящая мимо женщина говорит мне, как бы размышляя вслух:

– В контейнерном рынке дешевле все это…

И мы из любопытства пошли на контейнерный рынок, хотя, если там все то же самое, это нас бы никак не устроило. Но женская привычка облазить все и примерить многое, прежде чем купить что-то одно, взяла верх.

Контейнерный рынок в центре Талдыкоргана – это большой позор городской исполнительной власти. Представьте, что кто-то с транспортного самолета выкинул сотню ржавых контейнеров, которые упали кучкой в частный сектор еще в 1990-е, да так и врос­ли в землю. Похож контейнерный рынок на катакомбы – столь тесно там сложены ряды. Если вдруг в этом местечке случится пожар или у кого-то схватит сердце, ни скорая, ни «пожарка» к рядам не проедут. И под ногами на рынке в дождь – лужи метровые, в жару – колдобины, зимой – гололед. Травмоопасно. И почему уже добрый десяток акимов Талдыкоргана базар не снесли? Чего боятся?..

На рынке нас с Варварой тоже ждало сплошное разочарование. Были тут блузки, юбки, жилеты для школьниц, и были даже модели, понравившиеся дочке. Но тоже все китайское или бишкекское: китайское из дикой синтетики, бишкекское из простого хлопка. Вот только на китайские изделия зачем-то изготовители налепили цепочки из металла, подковки на воротнички, на резинках юбок – какие-то бантики, выглядели некоторые кофты и сарафаны как цирковые костюмы.

Возмущало и несоответствие заявленным размерам. Выбрала Варя кофточку с надписью на этикетке 8-9 лет, примерила. Кофта оказалась широкой, но рукава были коротки, такая же картина и с колготками. И это при том, что у ребенка крепенькая девичья фигурка – ни лишнего веса, ни худобы.

Разочаровали банты. Все они были собраны «гармошечкой» из синтетических лент, никакой фантазии. Возьмешь любой и видишь: качество отвратительное, швы небрежные, ткань плохо подрублена, нитки торчат во все стороны. А расцветки?! Белые бантики с зеленым краем, белые в розовый горошек, белые с золотистой нитью, голубые прозрачные с люрексом, и даже бантики цвета казахстанского флага с золотой каймой! Продайте нам лучше, как в советское время, качественные метражные ленты…

В общем, обошли мы с дочерью три ряда «грандиозных товаров», развернулись и поехали в огромный сетевой магазин изделий для детей, где накупили на распродаже школьной одежды российских рубашек, белорусских сарафанчиков, узбекских гольфиков и носков, выбрали турецкий спортивный костюм. И взяли три пары фабричной российской обуви по акции «две пары берешь – третья бесплатно». И цены, кстати, ни на копейку не круче были, а качество одеж­ды – отменное.

И все хорошо, но где казахстанские производители детской одеж­ды? Где наши предприниматели от легкой промышленности?..