Формула успеха на крестьянском поле

Разговор с главой фермерского хозяйства «Арыстан», что в селе Жанаесиль Целиноградского райо­на, Канатом Темировым начинается на хлебных угодьях. Глазам предстает земля с осенней стерней, оставшейся после завершения жатвы. Невдалеке одиноко «бродит» трактор, планомерно собирая оставшуюся пшеничную солому.

– Весь урожай уже убран и засыпан в закрома, – рассказывает фермер. – Нынче площадь зернового клина в хозяйстве составила 1 376 гектаров. Сеяли пшеницу сортов «Альбидум» и «Айна», а также овес и ячмень. Урожай пшеницы составил в среднем 18,5 центнера на круг, фуражные дали все 30 центнеров. Как видите, остается только убрать солому. Ее будем использовать в качестве подстилки для скота.

…Между тем трактор с прицепным пресс-подборщиком делает неподалеку остановку. Есть возможность поговорить с Толегеном Байжановым, который в хозяйстве, как это часто бывает, совмещает работу водителя и механизатора.

Говорит, что трудится в аграрном секторе уже очень давно. Каждый тюк соломы, что выдает пресс-подборщик, весит 350 кило­граммов. Техника, на которой работает, – новая, современного образца, поэтому и производительность труда высокая.

– Я бывал на этих полях еще мальчишкой, – подключается к разговору руководитель хозяйства. – В те, еще советские времена, сюда на хлебоуборку стягивалось огромное количество народа и техники. В том числе студенты, солдаты срочной службы, командированные из разных областей и даже республик большой страны. Стояла задача – убрать без потерь выращенный урожай, оттого жатву часто и называли «битвой за хлеб». Кстати, это определение соответствовало тому, что происходило на хлебных просторах: люди и техника работали днем и ночью. Сейчас все это – история, сами управляемся. Помогает приобретение новой техники.

Сейчас в «Арыстане» имеются два трактора YTO-604 и YTO 904. И еще комбайн той же марки. Как рассказал фермер, за два первых он заплатил 24 млн тенге. Государство в рамках субсидирования новой техники компенсировало ему 4,5 млн.

За комбайн отдал 50 млн тенге, из которых были субсидированы 11 млн. Таким образом появился в «Арыстане» набор новой техники, и «плечо государства» в деле ее приобретения оказалось и чувствительным, и свое­временным. Между тем руководитель хозяйст­ва делится заветной мечтой – купить известный бренд сельскохозяйственной техники – трактор «Бюллер» с универсальным посевным комплексом к нему.

И еще – о полученной в этом году поддержке от государства, из которой и сложилась формула успеха на крес­тьянском поле. Имеется в виду дизельное топливо, предоставленное по льготной цене 250 тенге за литр. Вместе с затратами на доставку до места оно обошлось хозяйст­ву в 255 тенге за литр.

Уже названный список стоит дополнить государственными субсидиями за закупленные удобрения и семена.

Рассказал фермер и об истории свое­го хозяйства. Как выяснилось, у этого человека – свой путь в фермеры, который, конечно же, не был усыпан розами.

По словам Каната Темирова, до того как стать аграрием, он носил полицейские погоны и даже отучился в Высшей школе МВД. На службе все складывалось как нельзя лучше, поэтому его решение об отставке оказалось неожиданным для родственников и друзей.

Вернувшись в родное село Жана­есиль с супругой и двумя детьми, решил работать на земле, несмотря на то, что начинать предстояло практически с «нуля».

Впрочем, кое-какой материальный ресурс у него все же имелся и состоял из единственной коровы и 30 гектаров земли, которые нечем было обрабатывать. Поэтому выбор сделан был в пользу того, что могло приносить быстрый и стабильный доход, – оптовый закуп и продажа мяса в быст­ро строящейся Астане.

Один из бесспорных плюсов этого бизнеса – его круглогодичная востребованность. Однако изначально Канат Темиров рассматривал мясную торговлю только как один из этапов на пути к главному – созданию собственного полноценного фермерского хозяйства. И это время, наконец, пришло.

– В 2008 году мне удалось получить кредитные средства от частного лица и потратить их на приобретение молодняка для своего хозяйства, – вспоминает фермер.

Спустя три года «Арыстан» вступил в местное кредитное товарищество ­«Целиноградское». С помощью средств, полученных в КТ, удалось обзавестись наделом земли. Однако для того чтобы отсеяться и по осени убрать выращенный урожай, требовалась техника. ­Купленный скромный, имеющий пробег трактор «Т-4» стал одной из значительных вех в жизни хозяйства.

На нем можно было пахать и проделывать другие агротехнические операции. Но вот проблема: некому было это делать – местные трактористы не шли работать в хозяйство, не веря в то, что их труд будет достойно оплачен. Их опасения основывались на собственном печальном опыте... Такие были на дворе времена. Однако год за годом ситуация постепенно улучшалась.

– Жизнь доказала, что параллельно с растениеводством необходимо развивать и животноводство, – говорит собеседник. – Скотопоголовье на ­ферме – «подушка безопасности», которая в случае чего всегда поддержит в трудную пору. Не так давно мы продали сразу 43 головы КРС, чтобы оплатить по счетам и подготовиться к посевной и уборочной. Если бы у меня не было своей фермы, вынужден был бы брать кредиты, которые нужно возвращать с процентами...

И вновь наш разговор заходит о делах насущных, в том числе о наличии собственных складов, куда поместили выращенное зерно. У иных хозяйств такой инфраструктуры нет, и хлеб ­может попросту оказаться подмоченным и начать портиться.

В этой связи не обходится без тре­вог: удастся ли с выгодой сбыть горы зерна, которые скопились в хозяйствах? ­Какой окажется позиция главного оператора зерновых сделок в стране – нацио­нальной компании «Продкорпорация»?

Да, благодаря упорному труду казах­станских хлеборобов нынешний урожай убран. Но дело не за малым – сохранить его, а главное – продать.