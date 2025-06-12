Форум экспортеров Казахстана проходит в Астане

Экономика
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Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В столице проходит Форум экспортеров, на котором казахстанский бизнес встречается с международными ритейлерами и государственными структурами, сообщает корреспондент Kazpavda.kz

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Зависимость успеха внешней торговли от средств и способов перевозки отметил в своем выступлении директор департамента транспортной политики Министерства транспорта РК Динмухамед Сембаев.

По его словам, сегодня Казахстан имеет разветвленную систему транспортного сообщения и связан со всеми основными транспортными коридорами для выхода на мировые рынки. Функционирует пять международных железнодорожных и 8 автомобильных транспортных коридоров.

- Сегодня мы говорим не просто о поддержке экспорта — мы говорим о перезагрузке всей системы внешнеэкономической деятельности Казахстана. Наша общая цель — сделать экспорт настоящим драйвером экономического роста, промышленной трансформации и глобального позиционирования страны, - говорит глава QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

Спикер подчеркнул: без физического присутствия на целевых рынках нет ни устойчивого спроса, ни узнаваемости бренда. А потому Казахстан развивает торговые дома, павильоны, офисы и склады в Сиане, Чунцине, Кабуле, павильоны в Термезе, Дубае, Будапеште, логистические хабы - в Урумчи. Эти точки - не просто витрины, а инструменты продаж: здесь проводятся B2B-встречи, собирается аналитика, строится дистрибуция.

Казахстанские эксперты уверены: экспорт невозможен в режиме «везде по чуть-чуть», поэтому делается ставка на рынки с прогнозируемым спросом, транспортной доступностью и реальной покупательной способностью, такие как, например, Китай, Иран, Центральная Азия, Кавказ.

В процессе у компании еще одно перспективное решение - платформа QAZTRADE ALLIANCE. По словам организаторов форума, запускается не просто платформа — создается национальный альянс экспортёров, в рамках которого можно будет обсудить проблемные вопросы, найти решение. А глобально - здесь каждый может влиять на экспортную повестку страны. Для активных участников будет создан Общественный совет - живой механизм обратной связи и совместных решений.

#экономика #экспортеры

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