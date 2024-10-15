Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана пройдет в октябре в Самарканде

Посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов совершил поездку в Самаркандскую область Республики Узбекистан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

Фото: Марат Наджибаев / UzNews.uz

Здесь он встретился с главой региона Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым. Посол Казахстана подчеркнул высокие темпы развития города Самарканда, особо отметив развитие туристической инфраструктуры и созданные комфортные условия для туристов. Кроме того, Атамкулов отметил высокий уровень развития промышленности в регионе по итогам посещения ряда производственных предприятий и указал на необходимость изучения их экспортного потенциала.

В свою очередь, Эркинжон Турдимов сообщил о возможности реализации совместных проектов в области туризма, отметив большой потенциал сотрудничества по данному направлению.

«Также стороны обсудили подготовку к предстоящему Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, который пройдет в Самарканде 21-22 октября, и подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию и укреплению двусторонних отношений на уровне регионов», - говорится в пресс-релизе.

В рамках поездки Б.Атамкулов посетил Самаркандский государственный университет, предприятия холдинга «SAG Group», в том числе сельскохозяйственную компанию SAG Agro и ковроткацкое предприятие SamAntepGilam, производственную компанию Agromir, Самаркандский металлургический завод и предприятия свободной экономической зоны «Ургут».

В ходе встреч с руководством компаний стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества с казахстанскими производителями, а также возможности экспорта продукции на рынок Казахстана.