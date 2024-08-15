Форум молодежи Казахстана и Таджикистана проходит в Душанбе

В эти дни в Душанбе проходит Форум молодежи Казахстана и Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, стороны обсуждают ключевые вопросы молодёжной политики. В числе участников лидеры молодёжных движений, представители госструктур, предприниматели двух государств.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров.

«Казахстан и Таджикистан связывают глубокие исторические, культурные и экономические связи. Однако, будущее наших стран во многом зависит от того, как мы будем поддерживать и развивать нашу молодежь. Именно молодое поколение является двигателем изменений, инноваций и прогресса в нашем регионе», – отметил он.

Основные цели встречи — развитие взаимодействия между молодёжными организациями двух стран и разработка совместных стратегий для решения актуальных проблем молодёжи. В частности, на форуме обсуждают развитие волонтерского движения, молодежного предпринимательства и механизмы поддержки стартапов.

По итогам форума стороны подписали резолюцию о сотрудничестве.