Форум молодежи Казахстана и Таджикистана проходит в Душанбе

Общество
69
Дана Аменова
корреспондент

В эти дни в Душанбе проходит Форум молодежи Казахстана и Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

По информации ведомства, стороны обсуждают ключевые вопросы молодёжной политики. В числе участников лидеры молодёжных движений, представители госструктур, предприниматели двух государств.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров.

«Казахстан и Таджикистан связывают глубокие исторические, культурные и экономические связи. Однако, будущее наших стран во многом зависит от того, как мы будем поддерживать и развивать нашу молодежь. Именно молодое поколение является двигателем изменений, инноваций и прогресса в нашем регионе»,  отметил он.    

Основные цели встречи — развитие взаимодействия между молодёжными организациями двух стран и разработка совместных стратегий для решения актуальных проблем молодёжи. В частности, на форуме обсуждают развитие волонтерского движения, молодежного предпринимательства и механизмы поддержки стартапов.

По итогам форума стороны подписали резолюцию о сотрудничестве.

#казахстан #Таджикистан #молодежь #форум #Душанбе

Популярное

Все
В среднем на 7 000% возросли налоговые ставки на землю из-за изменений в Налоговом кодексе
Чтобы старость была счастливой
Ставить цели и добиваться их
Когда все ясно, тогда и решения принимаются просто
Как предотвратить изменение климата?
Решить проблему дефицита
Изобретатель создал модель водоэкономного устройства
Искусственный интеллект поможет будущим мамам
Каждый второй брак распадается в Северо-Казахстанской области
Влагосберегающие технологии поднимут эффективность земледелия
«Капля» работает на урожай
В «солнечный» период жизни
Город восстанавливается
Центрально-Азиатский хаб Euronews откроется Астане
Бектенов провел встречу с вице-премьером Таиланда
«Астана» установила исторический рекорд в еврокубках
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
«Реал» завоевал Суперкубок УЕФА
Ушла из жизни актриса Джина Роулендс
Да здравствует солнце лучистое!
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Новейшей истории Абайской швейной фабрики исполнилось пять лет
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Главы государств ЦА и Азербайджана посетили гала-концерт «Вечер дружбы»
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Более 30 лет Япония является другом Центральной Азии и Казахстана
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Японец Тецуро Ахико после освобождения из Карлага связал свою жизнь с шахтерским краем
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Появится парк на «Колесных рядах»
«Аварийное ведро», или Надо просто подождать?
Интеграция отвечает общим целям
Духовный храм в формате open space
В Париже cкончался глава управления спорта Алматы
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
ВИК: в столице прошел республиканский челлендж «Традиции верховой езды»
Здесь чтят традиции кочевников
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Стал уютным заброшенный пляж
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Растет картофель для столицы

Читайте также

Месячник пожарной безопасности в жилом секторе стартовал в …
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детя…
Город восстанавливается
Каждый второй брак распадается в Северо-Казахстанской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]