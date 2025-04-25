В Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Иллюстративное фото: wikipedia.org

Снимок был сделан с помощью фотоловушки, установленной в рамках научных наблюдений за флорой и фауной парка.

Индийский дикобраз — чрезвычайно редкий вид для Казахстана, который встречается только в нескольких местах на юге страны, в том числе на территории Иле-Алатау. Фиксация дикобраза на территории парка подтверждает, что этот вид продолжает стабильно обитать в своем естественном ареале, что является важным индикатором экосистемного состояния региона.

Кроме того, данное наблюдение подтверждает успешность работы парка и научных сотрудников, направленных на сохранение биоразнообразия региона. Специалисты надеются, что в будущем им удастся зафиксировать дополнительные встречи с этим видом, что поможет в дальнейшем изучении этого вида для сохранения популяции.

Продолжающийся мониторинг позволяет не только сохранить их в природе, но и выявить возможные угрозы, требующие вмешательства для их защиты. Важно отметить, что устойчивое существование индийского дикобраза в Иле-Алатау является позитивным сигналом для экосистемы в целом, указывая на сохранение биологического равновесия в одном из самых красивых и экологически важных регионов Казахстана.