В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»

Предыстория такова: в начале 2000-х годов в Астане зародилась прекрасная традиция проводить состязания по зимним видам спорта. И вот нынче прошел уже 24-й «Бұрқасын» (в прошлом году он был отменен из-за слишком суровых погодных условий), который собрал около тысячи поклонников здорового образа жизни. Самое главное, что в этот раз на реке Есиль, где и проходят соревнования, было не сильно холодно и безветренно

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

К собравшимся с приветствиями и пожеланиями удачи обратились заместитель акима Астаны Ерик Мейрханов и наш известный боксер, а ныне руководитель управления физической культуры и спорта столицы Василий Левит, которые и дали официальный старт соревнованиям.

Лично меня прежде всего прив­лекли азартные гонки на мотобайках. И интереснее всего было наблюдать не за более взрослыми участниками, а за детьми, которые на специальных небольших железных тулпарах лихо взбивали лед и снег, наматывая на серьезных скоростях круги и стараясь первыми добраться до финиша.

Не меньшее впечатление произ­водили игроки в хоккее на валенках, где особенно выделялась команда из девушек, весьма неплохо обращавшаяся с закругленными клюшками от бенди, а также команды, искусно гонявшие мяч в зимнем футболе. Кстати, в последнем было удивительно наблюдать, как можно, оказывается, точно отдавать пасы на становившемся немного рыхловатом льду.

Специальные секции были и для тех, кто занимается арм­рестлингом, гиревым спортом и пояс­ной борьбой. Палуаны раз за разом опрокидывали соперников в снег, гиревики шли на личные рекорды, а среди рукоборцев были не только представители молодежи, но и более старшего возраста.

Традиционно наибольшее количество участников собрали лыжные гонки. Вначале на старт выходили юные спортсмены, а завершали гонку уже более опытные. Дистанций было несколько, в том числе и по возрастам. Всех победителей перечислять, конечно, не будем. Скажем лишь, что, например, в одной из гонок на 500 м победили юные спортсмены из Ski Club Astana Глеб Скляров и Данияр Альденбек, которые, возможно, в будущем дорастут и до национальных сборных и будут выступать на международных аренах.

Всего в этот день участники фестиваля соревновались в девяти видах спорта. Победители и призеры получили весьма неплохие призы, а главное – всеобщее уважение. Организаторами мероприятия выступили управление физической культуры и спорта города Астаны и дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий акимата столицы, которые выполнили главные цели состязания: это пропаганда здорового образа жизни и массовое привлечение жителей и гостей столицы к занятиям физической культурой и спортом.