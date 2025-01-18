105-летие «Казахстанской правды» отметили в столице

Фоторепортаж
85

В честь знаменательной даты в Астане состоялась научно-практическая конференция «Этапы большого пути общенациональной газеты», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В Доме дружбы собрались государственные и общественные деятели, профессора, ученые и представители СМИ. «Казправдинцы» принимали поздравления от администрации президента, правительства, палат парламента, МКИ, а также дипломатов и ветеранов старейшей газеты страны.

В фойе была организована тематическая фотовыставка «Казахстанская правда: вчера и сегодня», которая познакомила посетителей с историческими вехами и рабочими буднями творческого коллектива.

Конференцию открыл генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы (на фото второй слева), который напомнил о славной истории авторитетного печатного издания. «В новое тысячелетие «Казправда» вошла как крупнейшее республиканское издание на русском языке, главный источник официальной и деловой информации», - сказал он.

Известный государственный деятель Сауытбек Абдрахманов отметил, что сегодня в двух флагманских изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правде» работают профессионалы высокого уровня, которые с честью продолжает лучшие традиции отечественной журналистики и достойно, умело и профессионально ведут летопись важных событий страны.

Председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов рассказал, что около 50 лет является преданным читателем «Казправды», которая считается выразителем государственной политики.

Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Простор» Любовь Шашкова считает, что у «Казправды» есть свой многолетний уникальный опыт по сохранению неразрывной связи с читателями.

По словам руководителя отдела медиапроектов КИСИ Жанар Тулиндиновой, президент Касым-Жомарт Токаев предпочитает излагать ключевые тезисы в печатных СМИ, так как население относится к ним с большим доверием.

В торжественной обстановке нагрудными знаками «Ақпарат саласының үздігі» были награждены собственный корреспондент по Туркестанской области Любовь Доброта, редактор отдела экономики Юрий Фоменко, старший корреспондент Алматинского корпункта Айгуль Турысбекова. Также благодарственные письма вручили специальному корреспонденту Марине Демченко, корреспонденту Асету Сыздыкову, дизайнеру-оформителю Павлу Цедилину.

В завершение вечера в рамках конференции состоялась презентация книги журналиста «Казправды» Асета Сыздыкова «Алматинское чудо».

#юбилей #конференция #Казахстанская Правда

Популярное

Все
Городок достроят со второй попытки
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Качаться можно и в сарае?
К паводкам готовимся заранее
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Высокая честь – готовить кадры системы национальной безопасности
Знакомые с детства мелодии
Что значит оставаться человеком?
Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский
Ели съедят олени
Был верен своему слову
Где родился, там и пригодился
Благодарность за спасение ребенка
Чтобы разгрузить дорожный трафик
Качество подготовки кадров – главная задача
Пожар на стадионе: обошлось без жертв
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Закон Республики Казахстан
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Глава МЧС открыл спасательную станцию на реке Жайык
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Джуд Лоу сыграет Путина в начале его политической карьеры
Чтобы не потерять себя
Триумф на родине Болливуда
Разработка старшеклассника поможет диагностировать кожные заболевания
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Суд Нью-Йорка приговорил Трампа по делу Сторми Дэниэлс
Очередной сезон обучения в Школе аналитики стартовал в Сенате
Умная система будет вычислять «зайцев» в столичных автобусах
Минсельхоз опроверг слухи о манипуляциях с данными об урожае зерновых
Закон Республики Казахстан
В Костанае половина проектов по программе «Бюджет народного участия» в 2024-м не реализована
Анастасия Городко – двукратная чемпионка мира среди юниоров
«Сигнальные» штрафы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Редкие породы собак представили на международной выставке «…
Сокровища степи: многообразие кочевой культуры показали в А…
Арлан и Ханшайым-ару готовы к встрече гостей
Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]