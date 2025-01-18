105-летие «Казахстанской правды» отметили в столице

В честь знаменательной даты в Астане состоялась научно-практическая конференция «Этапы большого пути общенациональной газеты», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В Доме дружбы собрались государственные и общественные деятели, профессора, ученые и представители СМИ. «Казправдинцы» принимали поздравления от администрации президента, правительства, палат парламента, МКИ, а также дипломатов и ветеранов старейшей газеты страны.

В фойе была организована тематическая фотовыставка «Казахстанская правда: вчера и сегодня», которая познакомила посетителей с историческими вехами и рабочими буднями творческого коллектива.

Конференцию открыл генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы (на фото второй слева), который напомнил о славной истории авторитетного печатного издания. «В новое тысячелетие «Казправда» вошла как крупнейшее республиканское издание на русском языке, главный источник официальной и деловой информации», - сказал он.

Известный государственный деятель Сауытбек Абдрахманов отметил, что сегодня в двух флагманских изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правде» работают профессионалы высокого уровня, которые с честью продолжает лучшие традиции отечественной журналистики и достойно, умело и профессионально ведут летопись важных событий страны.

Председатель комиссии по правам человека при президенте РК Игорь Рогов рассказал, что около 50 лет является преданным читателем «Казправды», которая считается выразителем государственной политики.

Заместитель главного редактора литературно-художественного журнала «Простор» Любовь Шашкова считает, что у «Казправды» есть свой многолетний уникальный опыт по сохранению неразрывной связи с читателями.

По словам руководителя отдела медиапроектов КИСИ Жанар Тулиндиновой, президент Касым-Жомарт Токаев предпочитает излагать ключевые тезисы в печатных СМИ, так как население относится к ним с большим доверием.

В торжественной обстановке нагрудными знаками «Ақпарат саласының үздігі» были награждены собственный корреспондент по Туркестанской области Любовь Доброта, редактор отдела экономики Юрий Фоменко, старший корреспондент Алматинского корпункта Айгуль Турысбекова. Также благодарственные письма вручили специальному корреспонденту Марине Демченко, корреспонденту Асету Сыздыкову, дизайнеру-оформителю Павлу Цедилину.

В завершение вечера в рамках конференции состоялась презентация книги журналиста «Казправды» Асета Сыздыкова «Алматинское чудо».