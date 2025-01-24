То взлет, то посадка…

Сказать, что этот самолет внешним и внутренним видом больше похож на космический шаттл, нежели на лайнер, явно недостаточно. Он вообще производит впечатление гостя из будущего. Новейшие композитные материалы, современная электроника, гидро- и пневмоприводы – все это просто кричит о том, что военная техника опережает время за счет уникальных технологий и ноу-хау.

Попадая внутрь, будто оказываешься в салоне «Сокола тысячелетия» из «Звездных войн». При этом здесь нет ничего лишнего. Вдоль бортов – два ряда подвесных легких сидений, в сверкающем полу через каждые полметра установлены крепления для такелажа, которые захватывают гидравлическую выдвижную рампу.

Освещение преимущественно искусственное – количество иллюминаторов и смотровых окон сведено к минимуму, но они все же присутствуют и при этом дают необходимый обзор того, что происходит за бортом. В модуль управления, который находится, условно, на втором этаже, ведет прямая лестница. А там – просто чудеса современного технического совершенства, которым бы позавидовали и Люк Скайуокер, и, может быть, даже сам создатель «Звезды смерти».

– Вооруженным силам необходимы современные средства для быстрого и гибкого решения поставленных задач, и данный самолет позволяет эти задачи решать. Он имеет большую грузоподъемность и возможность для переброски как десантным, так и посадочным способом большого количества личного состава – до 120 человек, – рассказывает старший офицер отдела воздушно-десантной подготовки управления командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК подполковник Руслан Шажалиев. – Кроме того, он способен доставить в нужную точку на любые аэродромы необходимую технику и вооружение. Может приземляться и взлетать с полос до 900 метров как на грунтовом покрытии, так и с оборудованных площадок.

И вот наступает «момент истины». Борт обслужен. Спецмашины отъезжают. Сидим в ожидании разбега и взлета. Считаю секунды. Насчитал двадцать – отрыв. Все пассажиры пристегнуты четырехточечными ремнями безопасности. Набор высоты. Позже, когда погаснут табло, журналистам и операторам в качестве исключения разрешат подняться в кабину пилотов.

А там… реальный космолет с самыми современными приборами. Сам борт – летающая крепость! Экипаж даже в случае потери связи с командованием способен самостоятельно найти точку для приземления как в штатной, так и в нештатной ситуации, решить поставленную боевую задачу, при этом сохранив технику.

Полет от Алматы до военного аэродрома Талдыкоргана занимает минут 20–25. После взлета таб­ло «Пристегните ремни» гаснет, и нам уже можно передвигаться по салону, хотя борт еще продолжает набирать высоту.

После приземления и швартовки группа журналистов выходит через открытый гидравлическими приводами задний швартовый портал. Остаемся на земле, а борт продолжает выполнять поставленные перед ним технические задачи: снова взлет, отрыв от земли, следование обозначенным курсом и опять посадка. И так 14 раз подряд!

Нас сразу предупредили: кто захочет остаться на борту, тому придется испытать все прелести перегрузок, которые испытывают пилоты. Без соответствующей тренировки желудочно-кишечный тракт обычного нетренированного человека входит в состоя­ние стресса, и это обязательно вызовет негативную реакцию организма.

Поэтому за маневрами авиа­лайнера мы наблю­дали с земли и реально восхищались уровнем пилотирования. Вот А400М взлетает, делает круг, заходит на посадку. Шасси филигранно касаются взлетной полосы одновременно в трех точках, и тут же самолет снова уходит на взлет.

Тренировочные полеты – это часть программы обучения экипажа. К слову, на борту и по сей день присутствуют специалисты компании, поставившей в Казахстан самолет.

– Местная авиационная база находится недалеко от места базирования самолета А400М. Транспортный узел Алматы постоянно загружен, и высшее руководство приняло решение проводить учебно-тренировочные полеты именно на аэродроме Талдыкоргана, так как местные условия позволяют решать практи­ческие задачи, – объясняет командир авиабазы Абдымажит Джанахметов. – Радиотехничес­кое обеспечение, характеристики летного поля, которое недавно было отремонтировано, позволяют выполнять учебно-тренировочные полеты именно таких типов воздушных судов. В настоящее время самолет отрабатывает взлет-посадку, полеты по кругу и по маршруту. С момента прибытия в Казахстан 5 декабря 2024 года он выполняет основную часть полетов именно здесь. Буквально на прошлой неделе в самолет в соответствии с его характеристиками загрузили два БТР (два «Арлана»), борт вылетел на аэродром в Балхаше и вернулся обратно. Задача была выполнена успешно.

Абдымажит Джанахметов еще в училище начинал летать на Як-18Т, потом – на Л-39. Уже здесь, на базе, осваивал МиГ-23 и МиГ-27. Когда происходило перевооружение, одним из первых летал на Як-130 и Су-30. К слову, неписаное правило авиации гласит, что командовать авиабазой должен только действующий пилот. Командир как первое лицо отвечает за каждый взлет и посадку.

...Завершив полетное задание, экипаж снова швартуется на исходной точке. Журналисты возвращаются в чрево махины. Секунды до отрыва и... в обратный путь. Путешест­вие назад заняло больше времени, так как на посадку в Алматы пришлось ждать очередь, уступая полосу гражданским судам. Но в итоге борт приземлился под овации пассажиров. Настолько мягкой посадки лично я не припомню за всю историю путешествий на гражданских судах.

– У нас не бывает простых полетов, – рассказывает командир литерного отряда авиационной эскадрильи военно-транспортной авиации подполковник Асылбек Жумабаев. – К каждому надо готовиться, как к первому. Летчики учатся всю жизнь, постоянно совершенствуются. У нас говорят: если летчик сказал, что он ас, значит, ему пора на пенсию.

Новому лайнеру еще предстоит адаптирование к принятым на вооружение системам десантирования как личного состава, так и техники, к новым непривычным условиям эксплуатации, где воздушное судно способно проявить себя лучшим образом. А в недалеком будущем нас ждет еще один такой же высокотехнологичный лайнер.

А400М может заменить по задачам за один полет шесть самолетов серии С-295, уверяют пилоты. Максимальная нагрузка – до 37 тонн, способен перевозить бронированную технику и десант. А самое главное – он сертифицирован летать за границу, в том числе в дальнее зарубежье, обеспечивая казахстанские миссии собственным транспортом, без оглядки на иностранные силы при выполнении миротворческих операций и оказании помощи в любых международных операциях.