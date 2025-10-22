Французские компании заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с Жамбылской областью

Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Жамбылская делегация во главе с акимом области Ерболом Карашукеевым в ходе рабочей поездки во Францию, организованной при содействии Посольства Казахстана, представила зарубежным компаниям инвестиционный потенциал региона и обсудила развитие долгосрочного сотрудничества в сферах промышленности, водного хозяйства, здравоохранения и образования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акима области

По сообщению пресс-службы акима области, представители области приняли участие в 74-м Конгрессе Французской ассоциации минеральной промышленности (SIM 2025), который прошел в городе Орлеан. В рамках форума состоялись переговоры с представителями A3M (Французская федерация профессионалов горнодобывающей, металлургической и сталелитейной промышленности), Национальной геологической службы BRGM и инженерной школы Mines Paris – PSL. Стороны обсудили вопросы устойчивой добычи и переработки полезных ископаемых, цифровизации геологических данных, внедрения низкоуглеродных технологий, а также обмена научно-техническим опытом.

В этот же день в посольстве Казахстана во Франции прошла встреча с руководством международной группы Imerys, мирового лидера в области промышленных минералов.

Кроме того, в Париже состоялись двусторонние встречи с рядом местных компаний. С руководством HydroPlus были обсуждены проекты по развитию гидротехнической инфраструктуры Жамбылской области - реконструкции плотин, водохранилищ и систем защиты от паводков. Компания выразила заинтересованность в локализации технологии Fusgate (производство затворов).

На встрече с представителями Freyssinet рассматривались вопросы модернизации стадиона, а с Aden Group – возможность создания необходимой инфраструктуры для промышленных зон.

В рамках взаимодействия с действующими инвесторами аким области провел встречу с руководством компании Alstom. Французская сторона подтвердила намерение продолжить работу в регионе и выразила готовность поддержать создание учебной площадки для подготовки специалистов в железнодорожной отрасли на базе действующих колледжей в городе Шу.

Компания Saint-Gobain, мировой лидер в производстве современных строительных материалов, получила предложение об организации центра подготовки технических кадров в сфере строительства.

Делегация также посетила регион Овернь–Рона–Альпы, где ознакомилась с производственной площадкой группы Vicat в городе Монталье-Версье. Представители предприятия продемонстрировали технологии циркулярной экономики и переработки сырья.

Напомним, компания Vicat реализовала проект по запуску ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» - ведущего производителя строительных материалов в регионе мощностью 1,5 млн тонн цемента в год. Объем инвестиций в проект составил 350 млн долларов США.

Также состоялся круглый стол с участием промышленной палаты региона, ассоциации предпринимателей Medef, компаний Poma и Berthoud.

В своем выступлении Ербол Карашукеев отметил, что Жамбылская область располагает богатой минерально-сырьевой базой, стратегическим географическим положением и развитой инфраструктурой. Он подчеркнул, что регион открыт для инвестиций и предлагает иностранным партнерам индустриальные площадки, административное сопровождение и квалифицированные кадры.

– Жамбылскую область и Францию связывает устойчивое партнерство, подтвержденное успешной реализацией крупных проектов компаний Vicat, TotalEnergies, Alstom и Saint-Gobain. Общий объем инвестиций по действующим проектам превышает 2 млрд долларов США, – отметил Ербол Карашукеев, показавший возможность выгодного сотрудничества для всех участников.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в промышленной, инвестиционной, научно-технической и образовательной сферах.

