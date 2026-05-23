Фабрика, которую спасли упорство и удача

Это швейное предприятие в СЭЗ «Оңтүстік» переживало и падения, и взлеты

Снаружи за воротами специальной экономической зоны – пустынная степь, пыльная дорога. А внутри – одно из крупнейших швейных производств Казахстана площадью восемь тысяч квадратных метров, которое за последние годы пережило и валютные кризисы, и уход IKEA, и миллиардные долги, а теперь заново учится выживать уже под собственными брендами.

Руководитель фабрики ТОО «ПК «АГФ Групп» Гаухар Насырова смеется, когда ей говорят, что производство у нее в крови. По образованию она юрист, до этого изучала японский язык и работала в японском агентстве международного сотрудничества. Ее супруг Фатхулла Насыров – IT-специалист с профильным текстильным образованием, который тоже долгое время был далек от легкой промышленности. Но фабрика, основанная матерью Гаухар – Анипой Халбаевой, постепенно втянула их в производство.

– Мама позвонила и сказала: «Мне нужна помощь. Фабрика растет, требуются молодые мозги», – вспоминает Гаухар.

Супруги легко сменили Алма­ты на Шымкент, включившись в работу на родительской фаб­рике. Однако вскоре Анипа Лесбековна мягко подтолкнула их к самостоятельности, предложив пост­роить свою фабрику. Тем более что в городе как раз по указу Президента создавалась специальная экономичес­кая зона «Оңтүстік», привлекавшая бизнес налоговыми льготами и преференциями.

В 2010 году супруги под свой проект получили участок в специальной экономической зоне – тогда здесь было всего три предприятия и – голая степь окрест. Концепции будущей фабрики еще не существовало: новоявленные предприниматели готовы были шить все – от парашютов до школьной формы.

Первым серьезным направлением как раз и стал пошив школьной формы, причем для российского рынка. Заказ от одной из компаний шымкентская фабрика получила не из-за низкой цены своих швейных изделий, а благодаря технологиям и скорости работы. Пока многие родственные производства продолжали работать по старинке, здесь уже использовали автоматизированный раскройный комплекс: лекала приходили по электронной почте, ткань раскраивали точно по цифровым параметрам заказчика.

На фабрике конструкторы дорабатывали лекала, подбирали ткани и фурнитуру, адаптировали модели под производство. Именно тогда предприятие перестало быть просто подрядчиком и впервые почувствовало себя полноценным производственным партнером.

У фабрики было еще одно преимущество перед теми же китайскими производителями. В отличие от швейников из Китая, работавших по предоплате, шымкентское предприя­тие шило за счет собственных оборотных средств и отгружало выполненные заказы в несколько раз быстрее.

Дополнительным бонусом стал Таможенный союз – поставки в Россию шли без пошлин и сложной бумажной волокиты. Объемы росли с каждым годом, дос­тигнув в денежном выражении полумиллиона долларов в год.

Но история успешного экс­портного проекта закончилась так же стремительно, как и началась. Сначала расчеты шли в рублях, однако из-за нестабильного курса тенге и закупки тканей в Турции и Китае за доллары фабрика настояла на переходе к долларовым контрактам. А затем грянул валютный кризис 2014 года. Курс рубля обрушился, российские заказчики начали отказываться от услуг казахстанских швейников.

– Школьное платье буквально за несколько дней подорожало для российских покупателей в два раза, – вспоминает Гаухар Насырова. – Для всех это был шок. Кризис 2014 года сильно ударил по казахстанскому экспорту: мы даже думали продать фабрику.

В этот момент в жизни предприятия появилась IKEA. Представитель компании приехал в Казахстан искать поставщиков хлопка и случайно оказался на фабрике. Тогда в бездействующем цеху стояли всего 40 швейных машин.

– Представитель компании посетил нашу фабрику, – рассказывает Гаухар Насырова. – Конечно, особых иллюзий мы не питали. Огромное предприятие и – полупустой цех. И вдруг гость, осмотрев производственные мощности, заявил: «Потенциал есть!»

С этого началась семилетняя история сотрудничества шымкентского швейного предприятия с IKEA. На фабрике освоили выпуск натяжных простыней, пододеяльников, наволочек, другого домашнего текстиля. Работали буквально «по видео из Интернета»: изучали скорость операций, перестраивали оборудование, меняли моторы на машинках, внедряли новые технологии.

Начальник производства Ляйля Каскырбаева вспоминает, что под стандарты IKEA фабрика адаптировалась быстро.

– Нужно было просто понять, что от нас требуют, – говорит она. – Мы быстро всему научились, освоили стандарты.

Во времена сотрудничества с IKEA предприятие работало в две смены, здесь трудились около 350 человек. Ежегодный объем производства превышал три миллиона изделий. Казах­станская фабрика стала одним из крупнейших поставщиков IKEA для российского рынка.

Но в 2022 году, после ухода IKEA из России, привычная модель бизнеса почти сразу прекратила свое существование. У предприятия остались кредиты и долги поставщикам примерно на 1 млрд тенге. Часть денег зависла в российском банке, курс рубля обвалился, а сырье стало дорожать буквально каждую неделю.

Спасение пришло неожиданно – после публикации интервью на сайте одного из российских деловых интернет-ресурсов. К тому периоду российские коммерсанты, работающие через маркетплейсы, стали массово искать производителей качественного постельного белья, знакомого со стандартами IKEA.

Заказы посыпались прямо через сайт ТОО «ПК «АГФ Групп», на развитии которого сосредоточился глава семьи Фатхулла Насыров.

Сегодня фабрика снова работает, в основном на российский рынок, но уже под собственными брендами – Arua и Suave. Однако за историей успеха почти всегда стоят проблемы. Главная из них – отсутствие кадров. Молодежь в легкую промышленность идти не хочет. Особенно тяжело найти технологов, механиков, конструкторов одежды и специалистов среднего звена. Поэтому предприятие выращивает их самостоятельно.

Так, главный механик Нурсултан Асан пришел на предприятие после университета. Юристу по образованию сначала пришлось (с работой тогда в стране было очень туго) стать на фабрике разнорабочим, потом – помощником электрика, отучиться на швейной фабрике в Ташкенте на оператора стегальной машины. В итоге – сегодня он главный механик.

Мастер раскройного участка Ольга Николаева начинала сортировщицей. Сейчас руководит участком и говорит, что главное достоинство фабрики – постоянное движение и новые проекты. Мастер швейного цеха Нагима Алпаева также пришла без опыта. Ее всему обучили непосредственно в цехе.

Но кадровый дефицит – только часть проблем. Фабрика почти полностью зависит от импортного сырья. Казахстанские ткани, по словам руководства, слишком узкие для выпуска современного постельного белья. А местные текстильные предприятия не имеют возможности закупить современные станки.

Еще одна проблема – «серый» импорт.

– Мы конкурируем не просто с Китаем или Узбекистаном, мы конкурируем с товаром, который завозят «вчерную», – считает Гау­хар Майдановна. – Поставщики заваливают отечественный рынок «серым» импортом, не платя налогов. При таком подходе предприятие не в состоянии конкурировать с зарубежным текстилем.

По словам бизнесвумен, производителю в Казахстане сегодня зачастую выгоднее положить деньги на депозит, чем строить фабрику. Помимо большого опыта, знаний, производство требует умения работать в обстановке постоянного стресса, валютных рисков и борьбы за выживание.

На швейном предприятии особенно остро чувствуют, насколько легкая промышленность страны зависит от мировой политики и экономики. Здесь хорошо знают, как решения, принимаемые за тысячи километров от Шымкента, могут остановить производство. Тем не менее производство продолжает жить. Вот и сейчас на фабрику поступила новая партия ткани. Ее шымкентские швеи быстро трансформируют в постельное белье, 85% которого отправится на экспорт.

Первым делом в специализированной лаборатории специалисты по текстилю проверяют ткани на усадку, плотность и наличие оптических отбеливателей, чтобы гарантировать потребителям безопасность швейных изделий.

В швейном цехе работают подвесные линии, упрощающие тяжелый ручной труд. В коробки складывают готовые комплекты постельного белья, которые отправятся в Россию и, возможно, скоро – в страны Европы. Во всяком случае, рассчитывать на это позволяют завоеванные предприятием награды – диплом «Экспортер года», сертификаты международных программ и статус «Лучший товаропроизводитель Казахстана».

Но главное достижение фаб­рики, кажется, не в наградах и не в объемах производства. Оно – в желании доказать, что и у нас в республике можно и нужно развивать отечественное производство, выпускать товары достойного качества. А еще – в упорстве людей, продолжающих строить текстильный бизнес там, где легкая промышленность десятилетиями балансирует между надеждой и выживанием.