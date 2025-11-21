Фото предоставлено пресс-службой акима области

По итогам 10 месяцев текущего года жамбылцами произведено продукции на сумму 1 трлн тенге, что выводит область в число лидеров страны. Вклад в этот результат внесли 41 тыс. работников, занятых на 919 предприятиях, передает корреспондент Kazpravda.kz

По информации руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, рост отмечается практически во всех ключевых отраслях экономики.

В перерабатывающей промышленности региона, в которой задействована почти половина всего вышеуказанного персонала (20,7 тыс. сотрудников), работа выполнена на сумму 675,4 млрд тенге. В химической отрасли произведено продукции на 320,3 млрд тенге. Повышение показателей в ней произошло за счет увеличения объемов выработки желтого фосфора, цианида натрия и других продуктов.

В добывающем секторе произведено на сумму 201,5 млрд тенге, в машиностроении – на 17,6 млрд тенге, в то время как в строительной индустрии – на 73,3 млрд тенге, причем в основном благодаря росту выпуска гипса на 52,6%.

Хорошие показатели достигнуты и в пищевой промышленности. В целом продовольствия произведено на 103,6 млрд тенге. Только сахара выпущено 83,8 тыс. тонн, а сыра и творога – 2872 тонны.

В нефтепереработке достигнута планка в 23,4 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым годом составил 34,6%.