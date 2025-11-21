Исторический рекорд в промышленном секторе установлен предприятиями региона.
По итогам 10 месяцев текущего года жамбылцами произведено продукции на сумму 1 трлн тенге, что выводит область в число лидеров страны. Вклад в этот результат внесли 41 тыс. работников, занятых на 919 предприятиях, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Аспандияра Сейсебаева, рост отмечается практически во всех ключевых отраслях экономики.
В перерабатывающей промышленности региона, в которой задействована почти половина всего вышеуказанного персонала (20,7 тыс. сотрудников), работа выполнена на сумму 675,4 млрд тенге. В химической отрасли произведено продукции на 320,3 млрд тенге. Повышение показателей в ней произошло за счет увеличения объемов выработки желтого фосфора, цианида натрия и других продуктов.
В добывающем секторе произведено на сумму 201,5 млрд тенге, в машиностроении – на 17,6 млрд тенге, в то время как в строительной индустрии – на 73,3 млрд тенге, причем в основном благодаря росту выпуска гипса на 52,6%.
Хорошие показатели достигнуты и в пищевой промышленности. В целом продовольствия произведено на 103,6 млрд тенге. Только сахара выпущено 83,8 тыс. тонн, а сыра и творога – 2872 тонны.
В нефтепереработке достигнута планка в 23,4 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым годом составил 34,6%.
- Экспорт несырьевой продукции также продемонстрировал значительный прирост и достиг 270,4 млн долларов США, увеличившись в 1,5 раза. Основную динамику обеспечили химическая отрасль (+157%), пищевая промышленность (+186,9%) и производство строительных материалов (+112,4%). До конца года планируется сохранить темпы роста промышленного производства на уровне 6,5%, - отметил Аспандияр Сейсебаев.