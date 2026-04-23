Экономика должна быть технологичной

Диверсификация экономики Казахстана уже много лет остается одной из магистральных задач. Причина проста: зависимость от неф­ти и газа делает страну уязвимой к внешним шокам.

«Надо наращивать темпы диверсификации. В приоритете – производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на международных рынках», – отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском (минувшего года) Послании народу.

На уровне государства проблема формулируется очень четко: стране необходимо уходить от сырьевой модели и формировать диверсифицированную, технологичную экономику. Это означает не просто развитие отдельных отраслей, а глубокую перестройку всей системы.

– Если говорить коротко, то вопрос диверсификации казахстанской экономики – это прежде всего попытка снизить ее зависимость от нефтяных доходов. Направлений здесь на самом деле достаточно много, и потенциальные возможности у Казахстана весьма широки, – отмечает финансист Марат Каирленов.

К примеру, в Атырауской области уже налажено производство полипропилена. Развивается Шымкентский нефтеперерабатывающий завод: здесь увеличена глубина переработки сырья­ и объемы получаемого горючего. В металлургии можно выделить ориен­тированные на экспорт проекты по выпуску ферросплавов и алюминия.

Государство пытается решать задачу путем осуществления масштабных программ индустриализации. На протяжении последних лет запускаются проекты в обрабатывающей промышленности. Логика заключается в том, чтобы не просто добывать сырье, а создавать внутри республики продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Под эти цели выделяются субсидии, вводятся налоговые льготы, формируется инфраструктура.

Особо стоит отметить нефтепереработку и нефтехимию, которые рассмат­риваются как логичное продолжение сырьевой специализации страны, но с более высокой степенью переработки. Параллельно делается ставка на развитие транзитного потенциала. Казах­стан географически расположен между крупнейшими рынками – Европой и Азией – и стремится использовать это преимущество. Развиваются железнодорожные и автомобильные коридоры, модернизируются порты на Каспии, совершенствуется логистика на границах.

– Развитие транспортных коридоров – это крупный блок задач, связанных с повышением транзитного потенциала Казахстана, улучшением возможности выступать связующим звеном между различными регионами, – объясняет Марат Каирленов.

Подобная стратегия уже приносит результат и считается одним из наиболее успешных направлений диверсификации, поскольку обеспечивает реальные доходы в относительно короткие сроки.

Отдельное направление – формирование финансовой инфраструктуры. В стране создан международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), где действуют английское право, особый налоговый режим и упрощенные условия для инвесторов.

В последние годы заметно усилился­ акцент на цифровой экономике. В рамках государственной программы развиваются IT-хабы, поддержи­ваются стартапы, расширяется спектр электронных государственных услуг. Это направление рассматривается как потенциально быстрорастущее, с относительно низким порогом входа и высокой отдачей. При этом эксперты обращают внимание и на то, что у Казахстана есть и традиционные сектора с уже существующими конкурентными преимуществами.

– Если говорить о конкретных секторах, где у Казахстана есть конкурентная фора, то в первую очередь это горнодобывающая промышленность. Далее следует сельское хозяйство, которое обладает значительным потенциалом благодаря огромной территории страны. Еще одно направление – нефтепереработка и нефтехимия, – отмечает финансовый эксперт.

Сельское хозяйство действительно остается одним из приоритетов. Правительство поддерживает фермеров финансово, развивает экспорт зерна и мяса, пытается увеличить долю переработки. Однако здесь сохраняются структурные ограничения – это климатические риски, инфраструктурные проблемы и сравнительно низкая произ­водительность.

Отдельного внимания заслуживает энергетика. Казахстан рассматривает возможности выхода на внешние рынки электроэнергии.

– В частности, обсуждаются проекты прокладки межгосударственного высоковольтного электрического кабеля по дну Каспийского моря с выходом на Азербайджан и далее на Турцию и страны ЕС. Это потенциально может стать для республики новым экспорт­ным направлением, – говорит Марат Каирленов.

Дополнительно Казахстан делает ставку на зеленую энергетику, развивая солнечные и ветряные станции. Это во многом стратегический шаг, направленный на адаптацию к глобальному энергопереходу и возможному снижению рыночного спроса на углеводороды.

В рамках диверсификации рассмат­риваются и другие направления, включая туризм.

– Нельзя игнорировать туристичес­кий потенциал Казахстана. Взять, к примеру, развитие охотничьего туризма: в стране насчитывается огромное число сайги, обладающей колоссальным ресурсом самовосстановления популяции. При грамотной постановке дела степная охота может стать отдельной устойчивой нишей, – отмечает финансист.

Конечно, ключевая роль во всех процессах должна оставаться за государством. Именно оно устанавливает отраслевые приоритеты, распределяет­ ресурсы и фактически выступает главным инвестором. Такой подход позволяет быстро запускать проекты.

В целом вариантов диверсификации достаточно много, однако ключевая проблема состоит в том, что эти возможности воплощаются не в полной мере, подчеркивает эксперт. Так, серьезные вопросы вызывает эффективность инвестиционных вложений.

– К примеру, индустриально-инновационная политика сопровождалась значительными государственными вливаниями, однако эффективность многих проектов до сих пор вызывает вопросы, – констатирует эксперт.

Показательным примером он называет автомобильную промышленность.

– В течение более чем десяти лет в отрасль направляются значительные средства. Однако пока лишь локализация производства городских автобусов приносит ощутимый эффект, – считает эксперт, отмечая при этом, что и ряд других сегментов машиностроения имеет перспективы.