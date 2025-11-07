Монополии убывают, активы возвращаются

Экономика
5
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Более трех лет назад в Казахстане была образована комиссия по демонополизации экономики. Ее задачей является выработка рекомендаций по вопросу демонополизации в телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и других сферах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Свою точку зрения о необходимости борьбы с недобросовестной, наносящей вред экономике и другим сферам жизни граждан  деятельности монополистов, Глава государства изложил еще в своей предвыборной платформе «Справедливый Казахстан. Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда». Президент сказал, что в деятельности на посту Президента будет опираться на три основных принципа: справедливое государство, справедливая экономика и справедливое общество.

Планируется демонополизировать экономику, наряду с этим, – сократить государственное присутствие в бизнесе, уменьшить бюрократические барьеры в этой сфере, защитить предпринимательство. Усилятся меры по возвращению незаконно полученных и выведенных активов в страну. Они будут использованы в интересах всего народа. Шаг за шагом озвученные планы претворяются в жизнь.

О том, как монополия на жизнеобеспечивающие системы может сыграть злую шутку с населением, можно судить по следующему примеру. По инициативе акимата Акмолинской области на рассмотрение комиссии по демонополизации экономики под председательством Премьер-министра РК был внесен вопрос о деятельности АО «Зеренді-Групп». Оказалось, данное АО является собственником распределительных электрических сетей, которые были построены и введены в эксплуатацию в 1960-1970 годах. Их общая протяженность 882 км. В число активов компании также входят две подстанции. Сети находятся в ветхом состоянии, ремонтные работы не проводились более 20 лет, отсутствуют перспективный и годовой графики модернизации системы.

Но, внимание(!) –  к ним подключены 38 сельских населенных пунктов с численностью населения свыше 17 тысяч человек. Всего – 6 951 абонент из числа физических лиц и 314 – юридических. В 2019 году собственник полностью прекратил бремя содержания имущества. Кроме всего прочего оказалось, что АО «Зерендi-групп» не погасил задолженность перед ТОО «КокшетауЭнерго», в связи с чем последний полностью отказался от обслуживания и ремонта линий электропередач, принадлежащих АО, сократил персонал своего филиала – Зерендинского РЭС.

Дело дошло до того, что из-за многочисленных отключений и постоянных перебоев в электроснабжении, была объявлена чрезвычайная ситуация районного масштаба. На ликвидацию ее последствий из резерва местного исполнительного органа затрачено ни много ни мало 257,7 млн тенге. В настоящее время на исполнении находятся исковые заявления акимата Зерендинского района к АО «Зеренді групп» о взыскании затраченных средств. Сообщается, что акиматом направлялись предложения по внесению поправок в действующее законодательство по принудительному изъятию (реквизиции) электрических сетей в пользу государства, как безальтернативного источника жизнеобеспечения.

В результате образования Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность были переданы акционерные пакеты и доли в десятках крупных акционерных компаниях и ТОО, множество зданий, более 162 железнодорожных путей и сооружений. И это, не говоря об автомобилях, финансовых активах и другом имуществе.

В июле 2023 года был принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». На сегодня государству возвращено активов на сумму более 1 трлн тенге. Из них около $600 млн ― активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии ― $82 млн, из Лихтенштейна ― $260 млн, из Гонконга ― $2 млн. На эти средства в регионах и столице строятся школы и другие социальные объекты. 

В республиканскую и коммунальную собственность были приняты пакеты акций и доли участия в 17 АО и ТОО, имущественный комплекс в ВКО, 7 зданий, 162 ж/д пути и сооружений, 7 автомобилей и прочее имущество (всего более 2 тыс. ед.). Кроме того, 1 млрд тенге направлен в общественный фонд «Қазақстан халқына». В Фонд поддержки инфраструктуры образования направлено 100 млн долларов США и 1,49 млрд тенге.

