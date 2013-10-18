Фронтовые дороги капитана Данилина

Семен Акимович съездил на кладбище и среди списков захороненных нашел фамилию отца. После такой командирской заботы он с еще большим упорством будет воевать. Всегда помнил наказ отца, переданный через воспитавших его бабушку и дедушку – жить в труде и защищать Родину. И слово свое сдержал.

Я навестила дом, где живет ветеран Великой Отечественной вой­ны и внутренних войск – Семен Акимович Данилин. Должна сказать, что заботливое отношение ко всем ветеранам войск традиционно в воинских частях регионального командования «Батыс».

На пороге меня встретил сам ветеран и повел в зал. На видном месте висел китель полковника с боевыми наградами. Предложил сесть за стол, хотя сам остался стоять, слегка опираясь на палку. Несмотря на осенний холод он в рубашке, и во всех комнатах приоткрыты форточки. Голос бодрый, настроение приподнятое, не скажешь, что через год ему исполнится сто лет.

Перед тем как начать разговор, не дожидаясь вопросов, он показывает мне стопку почетных грамот и адресов, удостоверений наград. Беру в руки приветственный адрес, затем второй. Оба – от Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Глава государства нашел время лично поздравить всех ветеранов войны с 50-летием и 60-летием Победы.

Мне не хотелось беспокоить ветерана воспоминаниями о суровых годах войны. Потому начала не с вопроса, а просьбы поделится своим секретом долголетия. Видимо, у него не раз уже этим интересовались, поэтому ответ был кратким:

– Дед мой до 104 лет дожил. А так, считаю, труд продлевает жизнь, я квартиру по сей день убираю сам, хотя дочь живет по соседству.

Ветеран прожил интересную жизнь. Родился 30 сентября 1914 года в Курской области. Тогда шла первая мировая война, и в октябре, когда ему был всего один месяц от роду, отец его – Аким Матвеевич – ушел на фронт и там погиб.

Знает о нем только по рассказам. А когда сам принимал участие в боях на Курской дуге, командир полка вызвал его и говорит:

– Капитан Данилин, вы говорили, что ваш отец погиб и похоронен здесь, в Орле. Можете съездить на место захоронения.

Съездил, нашел его место последнего пристанища и поклонился.

У Семена Акимовича три дочери, все получили высшее образование. Старшая дочь живет в Ростове-на-Дону, младшая в Одессе. Татьяна живет с ним в Уральске. У всех свои семьи, выросли внуки, подрастают уже правнуки. Ветеран считает, что у него крепкие семейные корни. Жаль только, что нет рядом его второй половинки – Анны Павловны. Она умерла несколько лет назад. Говорит о ней с любовью и добротой и приглашает в комнату, где висит ее портрет, а рядом с фотографией медаль.

– Жена эту медаль получила за партизанскую работу под Курском, – вспоминает ветеран.

Тогда гитлеровцы дезинформировали местное население, мол, Москва пала и предлагали всем сотрудничать с ними. Но молодая Анна Павловна доставляла еду партизанам и распространяла листовки среди односельчан, вселяя надежду и веру в Победу. После окончания войны местные власти передала список лиц, помогавших партизанам, в вышестоящую инстанцию. И подвиг молодой девушки был отмечен спустя много лет.

Боевой путь Семена Акимовича в составе 143-го Краснознаменного днепропетровского минометного полка прошел от Курской дуги до Берлина. Я спросила, сохранилась ли связь с однополчанами.

– Я остался один, – сказал тихо ветеран. – Время не жалеет никого. Как переехал в Уральск, дай, думаю, напишу в газету, может быть, кто-нибудь откликнется. Спустя некоторое время получил письмо от Саши Калиева, в то время работавшего начальником почты Казталовского района. Сразу же стали переписываться, не дожидаясь лета, в марте встретились у меня дома, в Уральске. Вспоминали военные годы. От друга узнал, что однополчане каждый год накануне Дня Победы встречаются в Доме офицеров в Мос­кве. В тот же год встретился с ними, тогда было 47 ветеранов. Это был 1975 год, через год не стало шестерых, а еще через год – двенадцать.

После войны служил в Алматы, Караганде, там вышел на пенсию. Дочь Татьяна жила в Уральске и вместе с женой переехали к ней. И не жалеет, что переехали, в в/ч 5517 Внутренних войск никогда о нем не забывают.

– Живем мирно, дружно, страна развивается. У меня много друзей, знакомых – казахов. Вообще я – казах, – улыбается он.

– Да, у вас и отчество казахское – Акимович! – говорю ему.

Вот такой разговор получился у меня с ветераном войны и внутренних войск полковником в отставке Семеном Акимовичем Данилиным.

Лилия ПАНСУРОВА, Уральск