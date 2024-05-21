Фундамент языка закладывается с колыбели

Казахский язык – прямой нас­ледник тюркского языка, автохтонный язык Великой степи. Его уникальность, богатство, красоту и высокие выразительные возможности хорошо описали Маг­жан Жумабаев, Машхур Жусип Копеев и многие другие. Язык – главная основа любой нации, источник всех духовных сокровищ страны. Не зря ведь говорят: нет языка – нет и народа. То есть пока живы язык и традиции, образующие систему ценностей народа, – существует его дух, смысл его бытия.

Открытость души, толерантность, компромиссность, героизм и достоинство, благородство, гостеприимство – вот основные признаки, ценности духа казахского народа. По воле судьбы в разное время многие народы переселились на казахскую землю, обретя здесь Родину. Немцы, кавказцы, украинцы, сохраняя свою самобытность, довольно легко и быстро овладели языком коренного населения. Радует, что все эти качества переданы их потомкам, которые впитали вместе с казахским языком и дух народа.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на прошедшей недавно сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил: «Казахский язык выступает действенным инструментом гражданской интеграции, олицетворением культурно-духовного единения. При этом казахский язык должен стать средством приобщения к лучшим достижениям научного прогресса и образования... В конце концов, владение различными языками – это приз­нак культуры каждого человека. А овладение государственным языком, тем более родным казахским языком – это показатель того, насколько развит в культурном отношении тот или иной гражданин, насколько развита в нем гражданская ответственность, в конце концов, насколько он патриотичен!»

Считаю, что каждый казахстанец должен в полной мере осознать важность этих слов и внести свою лепту в популяризацию государственного языка. Не секрет, что по сей день среди нас остаются люди, оторванные от своих казахских корней, почти полностью перенявшие другую культуру. Поэтому мы продолжаем говорить о необходимости пропаганды всего традиционного, чтобы пробудить истинную любовь человека к Родине, своей благословенной земле. Пора ставить заслон тем, кого Чингиз Айтматов называл манкуртами.

К счастью, есть у нас и другие примеры. С особой гордостью мы называем имя всемирно известного певца Димаша Кудайбергена. Благодаря ему сотни тысяч людей в разных уголках планеты стали активно изучать казахский язык, петь на нем, заодно познавая уникальную многовековую культуру нашего народа. Сегодня Парламент и Правительство, все госструктуры и бизнес говорят на государственном языке. Планомерно повышается доля казахоязычного контента в масс-медиа. Все больше детей выбирают обучение на государственном языке: за 30 лет стало в три раза больше детских садов, школ и других образовательных учреждений с казахским языком обучения; свыше 75% школьников в прошлом году сдавали ЕНТ на государственном языке.

Стоит помнить о том, что фундамент и судьба языка начинаются с колыбели. Несомненно, дети, которые росли в семье, хранящей исконные ценности, будут иметь хорошее, уважительное отношение к государственному языку.

Сегодня в Казахстане созданы все условия как для изучения любым гражданином государственного языка с нуля, так и для развития языкового потенциала страны в целом. Вопросами продвижения и укрепления статуса языка во всех сферах общества сейчас активно занимается международное общество «Қазақ тілі», объединяющее все больше единомышленников как в стране, так и за рубежом. Первым взнос в эндаумент-фонд поддержки языка Qazaq Tili Endowment Qory, созданный по инициативе общества, сделал Президент Касым-Жомарт Токаев. Средства, перечисляемые в фонд, не тратят, а управляют ими и инвестируют, чтобы обеспечивать стабильную и долгосрочную реализацию важнейшей миссии организации.

Филиал международного общества активно функционирует и в Жетысу. Помимо областного, действуют еще два городских и восемь районных подразделений. Их усилиями проводятся всевозможные встречи и тренинги, направленные на популяризацию казахского языка. Немалое внимание уделяется и рейдам по контролю за соблюдением языкового законодательства. К примеру, в ходе недавней проверки в одной из торговых точек Талдыкоргана нами был выявлен факт несоблюдения маркировки пищевых продуктов информацией на государственном языке. После нашего обращения в компетентные органы нарушения были устранены.

Я считаю, что необходимо каж­дому жителю страны понимать важность соблюдения требований закона, который направлен как на защиту государственного языка, так и на повышение его статуса. Только совместными усилиями и с искренней заинтересованностью каждого, в атмосфере доверия, взаи­мопонимания и солидарности мы сохраним наше общее достояние и придадим новый импульс развитию казахского языка.