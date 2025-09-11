Фундаментальная основа для развития
Екатерина Смышляева, депутат Мажилиса Парламента РК
Послание Главы государства в этом году во многом можно назвать цифровым. Его главная особенность заключается в том, что сегодня все отрасли экономики должны трансформироваться исходя из цифровой повестки, которая становится определяющей как на международном, так и на национальном уровнях. Инструменты цифровизации позволяют сделать каждую отрасль более прозрачной, оптимизировать бизнес-процессы, модернизировать их структуру, и уже сегодня они доказали свою эффективность. Именно поэтому практически в каждом разделе Послания прозвучали поручения, связанные с цифровыми решениями и их внедрением.