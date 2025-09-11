Особая роль отведена новому Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития, которое создается на базе транс­формированного Министерства цифрового развития. Руководитель этого ведомства получит статус вице-премьера, что существенно усилит его возможности по координации цифровой политики. Это важный шаг, поскольку цифровизация проникает во все сферы, и для успешного проведения отраслевых преобразований необходимо централизованное управление. Надеюсь, усилится и роль цифровых вице-министров в отраслевых ведомствах, так как координационный центр теперь станет более сильным с точки зрения управленческих функций.

Глава государства поручил ускорить принятие Цифрового кодекса. Работа над этим документом ведется, и на днях он был принят в работу Мажилисом. Это депутатская инициа­тива. При Парламенте создан центр компетенций для всесторонней доработки документа и обсуж­дения с экспертным сообществом. Цифровой кодекс станет базовым документом, который задаст общие правила игры в цифровой среде, определит основные принципы и подходы к цифровой трансформации. При этом отраслевые законы сохранят свое действие и будут регулировать конкретные процессы. Кодекс упорядочит казахстанское цифровое право,­ обеспечит прозрачность и предсказуемость регулирования, создаст благоприятный инвестиционный климат и условия для безопасного и органичного внедрения цифровых технологий в общественные отношения.

Что касается прикладной цифро­визации, то Президент поручил создать единые цифровые платформы сразу в нескольких сферах, которые позволят повысить уровень интеграции информационных систем и изменить саму модель управления отраслями. В сельском хозяйстве и водной отрасли акцент сделан на независимом сборе данных, включая использование космомониторинга. Эти данные особенно ценны, поскольку они объективны и позволяют контролировать использование природных ресурсов. Наряду с этим необходимо формирование наземной инфраструктуры Интернета вещей: сеть датчиков в реальном времени будет собирать информацию, которая затем сможет обрабатываться алгоритмами машинного обу­чения и искусственного интеллекта. Это дорого и сложно, но результат стоит прилагаемых усилий.

Большие задачи стоят и перед цифровизацией жилищно-коммунального­ хозяйства. Сегодня в этой сфере уже активно применяются информационные системы, однако до сих пор не хватает телеметрических приборов и счетчиков, которые могли бы обеспечить контроль­ за распределением ресурсов, выявление теплопотерь и оптимизацию потребления. Развитие таких решений станет важной частью концепции умных городов.

Не менее значимым направлением является трансформация законодательства для регулирования беспилотного транспорта, а также внедрение искусственного интеллекта в финансовом секторе. Финансовые технологии уже накопили значительные объемы данных и традиционно использовали алгоритмы для скоринга и управления рисками. Поэтому именно здесь ожидается быстрый эффект от внедрения ИИ за счет высокой готовности отрасли в целом.

Завершая выступление, Глава государства отметил необходимость подготовки не только единого регуляторного акта в виде Цифрового кодекса, но и нового концептуального документа – стратегии Digital Kazakhstan на ближайший горизонт планирования. Она должна определить конкретные шаги по реализации цифровой политики и задать четкий ориентир для страны в условиях международных вызовов. Таким образом, Казах­стан­ получает фундаментальную основу для системного развития цифровизации и укрепления цифрового суверенитета.