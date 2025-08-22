Фура с 35 тоннами семечек опрокинулась на трассе Алматы – Өскемен

Происшествия
44
Венера Баталова
корреспондент

Полицейские, прибывшие на место, помогли поставить грузовой автомобиль на колеса и вернуть урожай обратно в кузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

кадр из видео

В области Жетысу на трассе Алматы – Өскемен полицейские пришли на помощь водителю перевернувшейся фуры, перевозившей 35 тонн семечек.

Жизни и здоровью водителя ничто не угрожает. Он выразил признательность сотрудникам полиции за оказанную помощь.

Сотрудники полиции напоминают: будьте внимательны за рулем и соблюдайте ПДД, особенно при маневрах на загруженных перекрестках.

#полиция #трасса #грузовик

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Заложник статуса
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
От идеи – к интересу
Цифровые помощники учителей
А что выбираете вы?
Культурный контекст в эпоху ИИ
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
О чем расскажут старинные карты
Создавая запас прочности
Не только учить, но и воспитывать
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Внедрение инновационных технологий неизбежно
К вершинам Алтайских гор
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Системный подход, направленный на результат
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Семейчанин держал в напряжении несколько часов все экстренн…
Мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
Житель Актобе получил 8 лет лишения свободы за смертельное …
Более 650 человек стали жертвами наводнений в Пакистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]