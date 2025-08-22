Полицейские, прибывшие на место, помогли поставить грузовой автомобиль на колеса и вернуть урожай обратно в кузов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

кадр из видео

В области Жетысу на трассе Алматы – Өскемен полицейские пришли на помощь водителю перевернувшейся фуры, перевозившей 35 тонн семечек.

Жизни и здоровью водителя ничто не угрожает. Он выразил признательность сотрудникам полиции за оказанную помощь.

Сотрудники полиции напоминают: будьте внимательны за рулем и соблюдайте ПДД, особенно при маневрах на загруженных перекрестках.