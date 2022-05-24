Фура с пятью тоннами чипсов перевернулась в СКО

Около шести часов провел дальнобойщик из Актобе вблизи села Кондратовка Кызылжарского района. Именно столько шла спасательная операция, которую организовали полицейские и сотрудники дорожных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Северо-Казахстанской области.

По информации полицейских, в километре от поворота у фуры MAN под управлением 43-летнего водителя возникла поломка в ходовой части. Большегруз съехал в кусты и "лег" на бок. Водитель, перевозивший 5 тонн чипсов, направлялся из Новосибирска в Костанай. Проезжавшие мимо водители сообщили об этом дорожным полицейским. Патрулировавшие участок автодороги "Челябинск - Новосибирск" сотрудники батальона патрульной полиции - старший лейтенант Адиль Казиев и капитан Серик Сейпиев - прибыли на место ДТП.

Полицейские вызвали на подмогу тяжелую технику ТОО "Казавтодор" из Мамлютского района, однако застрявший большегруз не удалось вытащить из кювета. К этому времени полицейские вызвали дополнительно кран на базе "КамАЗ". Кузов рефрижератора и переднюю часть пришлось отделить. Все работы завершились через 6 часов.

Водитель поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь, и к вечеру следующего дня после того, как устранил поломку, продолжил путь, добавили в ДП СКО.