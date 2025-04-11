Бочки с маслом неоднократно перепродавались, пока в итоге не оказались у очередного покупателя в Шымкенте, где и были найдены оперативниками

Фото: ДП Шымкента

Полицейскими Шымкента разоблачен мошенник, который под предлогом международной доставки завладел крупной партией моторного масла стоимостью свыше 14 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

По информации ДП Шымкента, житель Алматы пообещал перевезти товар в соседнюю страну. Однако вместо выполнения своих обязательств, он продал масло за заниженную цену третьим лицам, присвоив деньги себе.

В дальнейшем бочки с маслом неоднократно перепродавались, пока в итоге не оказались у очередного покупателя в Шымкенте. Именно здесь оперативники установили местонахождение товара.

В ходе следственных мероприятий правоохранителям удалось проследить всю цепочку перепродаж и выйти на злоумышленника. Мужчина взят под стражу.

Автомасло возвращено законному владельцу.