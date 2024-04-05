Фуры с гуманитаркой направляются в регионы

Открывая заседание штабов, Марат Азильханов подчеркнул, что оставаться в стороне, когда страна оказалась во власти паводков, недопустимо.

– Представители ассамблеи обеспечивают пострадавших граждан, сотрудников полиции, спасателей, работающих на местах, продуктами, горячим питанием, одеждой, необходимыми товарами и медикаментами. Также предоставляем необходимую финансовую помощь, в ряде случаев – технику. Кроме того, вручаем жителям листовки с алгоритмом действий в случае паводков, – рассказал зампред АНК.

Спикер также привел случаи помощи гражданам и службам. Например, член АНК, предпринимательница Надежда Шабаева доставила в пострадавший район Актюбинской области более тысячи единиц спецодеж­ды. Другой представитель АНК в Темиртау предоставил спасателям три самосвала и один экскаватор для борьбы с природной стихией. В Абайской области волонтерский отряд помог жителям села установить ограждение на водоеме.

Руководитель республиканского штаба АНК Акбаржон Исмаилов сообщил, что сейчас они работают в круглосуточном режиме. Во всех регионах при штабах действуют волонтерские центры и пункты приема помощи. На сегодня гуманитарного груза собрано на сумму более 30 млн тенге.

– Мы координируем действия всех региональных штабов через чат, чтобы точечно узнавать потребности областей. Нам необходимо держать руку на пульсе, поэтому прошу региональные штабы ежедневно обновлять информацию о проделанной работе, – призвал Акбаржон Исмаилов.

О работе волонтеров АНК поведал председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. По его словам, волонтеры помогают с отгрузкой и доставкой продуктов, одежды, медикаментов, а также оказывают информационную и психологическую помощь пострадавшим.

После завершения заседания представители штаба отправили из Дома дружбы в двух больших фурах гуманитарный груз в Карагандинскую и Акмолинскую области.