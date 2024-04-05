Фуры с гуманитаркой направляются в регионы

Общество
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Асет Сыздыков, Астана

Ассамблея народа Казахстана собирает гуманитарные грузы для пострадавших от паводков граждан: в столичный Дом дружбы неравнодушные граждане уже несколько дней приносят теплые вещи, продукты, лекарства, бытовые предметы. Заместитель председателя АНК Марат Азильханов сообщил, что в столице создан республиканский штаб по оказанию гуманитарной помощи населенным пунктам, пострадавшим от паводков. Такие же штабы АНК организованы во всех регионах.

фото АНК

Открывая заседание штабов, Марат Азильханов подчеркнул, что оставаться в стороне, когда страна оказалась во власти паводков, недопустимо.

– Представители ассамблеи обеспечивают пострадавших граждан, сотрудников полиции, спасателей, работающих на местах, продуктами, горячим питанием, одеждой, необходимыми товарами и медикаментами. Также предоставляем необходимую финансовую помощь, в ряде случаев – технику. Кроме того, вручаем жителям листовки с алгоритмом действий в случае паводков, – рассказал зампред АНК.

Спикер также привел случаи помощи гражданам и службам. Например, член АНК, предпринимательница Надежда Шабаева доставила в пострадавший район Актюбинской области более тысячи единиц спецодеж­ды. Другой представитель АНК в Темиртау предоставил спасателям три самосвала и один экскаватор для борьбы с природной стихией. В Абайской области волонтерский отряд помог жителям села установить ограждение на водоеме.

Руководитель республиканского штаба АНК Акбаржон Исмаилов сообщил, что сейчас они работают в круглосуточном режиме. Во всех регионах при штабах действуют волонтерские центры и пункты приема помощи. На сегодня гуманитарного груза собрано на сумму более 30 млн тенге.

– Мы координируем действия всех региональных штабов через чат, чтобы точечно узнавать потребности областей. Нам необходимо держать руку на пульсе, поэтому прошу региональные штабы ежедневно обновлять информацию о проделанной работе, – призвал Акбаржон Исмаилов.

О работе волонтеров АНК поведал председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев. По его словам, волонтеры помогают с отгрузкой и доставкой продуктов, одежды, медикаментов, а также оказывают информационную и психологическую помощь пострадавшим.

После завершения заседания представители штаба отправили из Дома дружбы в двух больших фурах гуманитарный груз в Карагандинскую и Акмолинскую области.

#паводок #ЧС #АНК #помощь #гуманитарная помощь

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