Фуры с гуманитаркой направляются в регионы
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Асет Сыздыков, Астана
Ассамблея народа Казахстана собирает гуманитарные грузы для пострадавших от паводков граждан: в столичный Дом дружбы неравнодушные граждане уже несколько дней приносят теплые вещи, продукты, лекарства, бытовые предметы. Заместитель председателя АНК Марат Азильханов сообщил, что в столице создан республиканский штаб по оказанию гуманитарной помощи населенным пунктам, пострадавшим от паводков. Такие же штабы АНК организованы во всех регионах.