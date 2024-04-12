Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
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Беседовал Алим Анапьянов
Интересный эпизод был в биографии нынешнего главного тренера футбольного клуба «Жетысу» из Талдыкоргана (а ранее молодежной сборной страны) Кайрата Нурдаулетова. Когда он тренировался у Евгения Быкова на алматинском стадионе «Локомотив», за ним приехали специалисты из спортивного интерната (ныне РКС) и предложили заниматься и жить у них. Светила хорошая перспектива. Но отец, узнав, что его сын будет учиться в интернате, сказал: «Пока я жив, не будет Кайрат там учиться».