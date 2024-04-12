Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона

У многих такая ассоциация была в то время: раз интернат, там живут сироты или дети из отдаленных чабанских стойбищ. Состоялся серьезный разговор в семье. Мать Кайрата сумела убедить своего супруга, что в спортивном интернате собирают самых перспективных в спорте ребят. И привела сына в учебное заведение, которое когда-то окончила сама.

– Мама была легкоатлеткой, – рассказывает Кайрат Нурдаулетов. – Когда мы зашли в приемную, ее сразу узнали. Пошли расспросы. «Вот, привела сына! – ответила она. – Он будущий футболист».

Как в воду глядела. Сын ее действительно стал футболистом. И игроком узнаваемым. Ему даже в сборной Казахстана доверили капитанскую повязку.

Все началось с чемпионата мира

1986-го…

В тот год в Мексике очень сильно выступила сборная Аргентины, ставшая чемпионом. Жумабек, отец Кайрата, не пропускал трансляции ни одного матча с мундиаля. В их доме, что в селе Каракастек Жамбылского района Алма-Атинской области, собирались взрослые, чтобы посмотреть по телевизору очередную игру. И неизменно на коленках отца сидел четырехлетний мальчуган.

– Вот с этого чемпионата все и началось, – рассказывает Кайрат. – С уличными пацанами стали играть. Но близко с футболом познакомился в Алма-Ате. Я тогда учился в начальных классах. Мы во дворе устраивали целые баталии… и допоздна, пока родители не загоняли домой. По соседству жил мой товарищ Жасын Каипбаев, который также сегодня известен как футбольный функционер. Однажды прихожу к нему домой, а его нет. Родители сказали, что он ушел не тренировку. Отправился вслед за ним на троллейбусе на стадион «Локомотив», который был в двух остановках от нашего двора. Приехал и стал наблюдать за другими ребятами. Они начали делиться на две команды, а в одной не хватило человека, и Жасын предложил своему тренеру выпустить на поле меня, уверив, что я умею играть. Наставник, а им был Игорь Матвеевич Романов, был не против, а после тренировки сказал: «Хочешь заниматься, приноси справки из школы и из поликлиники, что здоров».

Я обрадовался и пулей полетел домой. Там все рассказал родителям, но они сразу сказали: «Нет». Зато эту беседу услышала моя тетя. Кода родители ушли утром на работу, она сказала: «Я тебе помогу. Только никому не говори». Она взяла справки и из школы, и из поликлиники и вручила их мне. И я стал тайком после занятий три раза в неделю посещать секцию. Сначала нас (пацанов 1982 года рождения) тренировал Игорь Матвеевич, а потом Евгений Александрович Быков.

– Вы и в детстве играли в обороне?

– Сначала был нападающим. Удар у меня тогда уже был пос­тавлен. Когда пришел в интернат, меня Азат Абдракович Нильдыбаев переквалифицировал в «опорника». Я больше стал разрушителем. Смена позиции нисколько не помешала мне быть в числе лучших исполнителей. Главное – научился делать первый пас вперед.

– А как встретили родители весть о том, что Вас приглашают в команду мастеров?

– Был семейный совет. Конечно, родители хотели, чтобы я учился в высшем учебном заведении, и даже копили средства. Тем более что окончил школу на одни пятерки. Отец сразу сказал: «Два дня сроку на обдумывание – или учеба, или футбол». Я выбрал спорт.

Первые голы забил «Экибастузцу»

Как игрок Кайрат Нурдаулетов благодарен своим тренерам, которые из него сделали мастера.

– Для меня и других ребят кумиром и идолом, наверное, был Сергей Прокопьевич Квочкин, – рассказывает далее Кайрат, – который трудился в спортинтернате имени Хаджимукана Мунайт­пасова. Его занятия и занятия других тренеров – Нильдыбаева, Жуйкова, Дышленко – заставляли нас думать на поле, просчитывать ходы. За ребятами наблюдали скауты казахстанских команд. Помимо этого в алматинский «Кайрат» отправились несколько человек, и каждый в душе мечтал попасть именно в эту команду, в то время она была флагманом казах­станского футбола. И мне посчастливилось попасть именно в этот коллектив. В 1999 году призвали в армию, где я принял присягу и оказался в составе «Кайрат – ЦСКА». Тогда существовало два клуба с аналогичным названием – один армейский, а другой гражданский. У петропавловского «Аксесс-Есиля» (потом команду переименовали в «Аксесс-Голден Грейн») с ЦСКА действовал договор, и меня с Анатолием Бердюгиным отправили на север. Тренировал же клуб известный всем Дмитрий Алексеевич Огай. Поначалу ко мне и другим новобранцам отнеслись скептически. Однажды, уже в первом же матче сезона, из-за травмы выбыл один из основных «опорников», и его заменил я. Играли с усть-каменогорским «Востоком», и я не стушевался, став потом игроком основы.

– В «Аксесс-Голден Грейне» Вы окрепли физически, стали мастеровитее, выиграли свои первые медали. А где еще Вам было комфортно?

– Все зависит от твоего отношения к делу и от тренера, который тебе доверяет. Моим таким нас­тавником стал Дмитрий Огай. Я до сих пор благодарен ему за то, что он научил меня не только играть на уровне Высшей лиги, но и стал моим старшим другом. Когда он уходил из петропавловской команды, предложил мне и нескольким игрокам отправиться с ним в Павлодар. Так я попал в «Иртыш».

«Пряники» от Тимофеева

В составе ФК «Иртыш» Кайрат Нурдаулетов стал двукратным чемпионом Казахстана.

– Любой тренер согласился бы работать в такой команде, – вспоминает Кайрат Нурдаулетов. – Сос­тав был в «Иртыше» подобран из сильных исполнителей. Доб­рым словом вспоминаю Серика Жейлитбаева, Нурмата Мирзабаева, Андрея Кучерявых, Мурата Тлешева, Сергея Калабухина и других. Я учился у них. Особо выделю, конечно же, Сергея Тимофеева (впоследствии игрок и тренер сборной Казахстана), который был играющим тренером. Не дай бог ошибешься – мог дать на пряники. Но в быту он был доб­ряком, умел пошутить. В игре же преображался, отдавался сполна и требовал такого же отношения к делу и от нас. Вот таких ребят сегодня не хватает в командах.

– В 2005 году мы увидели Вас в составе «Кайрата».

– Всегда хотелось играть в этой команде. Да и родители, знакомые хотели, чтобы я вернулся домой. Тогда команду тренировал Алексей Петрушин. Потом его убрали, и началась тренерская чехарда. Команду сначала принял Бахтияр Байсеитов, помогал ему Тачмурад Агамурадов из Туркменистана. Потом «рулевым» стал Сергей Волгин. Честно признаться, приходил в команду чемпионов, а уходил уже из средненькой команды с финансовыми проблемами.

– А куда ушли?

– Дмитрий Алексеевич Огай принял костанайский «Тобол» и позвал меня. И в первый же сезон в этом клубе испытал радость победы в Кубке страны и в Кубке Интертото. Правда, в чемпионате мы стали вторыми, уступив первую строчку «Актобе». На следующий сезон опять с актюбинцами вели борьбу за «золото». Набрали одинаковое количество очков (по 67) и по рег­ламенту соревнований провели «золотой» матч. Основное и дополнительное время закончилось вничью – 1:1. Но пенальти лучше пробили соперники и стали чемпионами. В этом матче я участия не принимал, но все равно остался горький осадок в душе.

Кстати, когда Дмитрий Огай принял в 2015 году кызылординский «Кайсар», я опять отправился в его команду. Практически это был мой последний сезон как игрока.

– Однако Вы не упомянули свои успехи в «Астане»...

– В столицу позвали тогда, когда туда перебрался «Локомотив» (ранее команда называлась «Мегаспорт» и базировалась в Алматы). Туда приехали звезды российского футбола Андрей Тихонов и Егор Титов, известные по выступлениям за мос­ковский «Спартак». А тренером был Сергей Юран, бывший игрок сборной России. Пять лет пребывания в этом коллективе дали мне большой жизненный опыт. Я уже был зрелым футболистом, который мог оценивать ситуацию не только на поле, но и внутри коллектива. Все успехи «Локомотива» и «Астаны» (так переименовали клуб в 2012 году) связаны и с именами футболис­тов, ставших моими хорошими друзьями. Один из них – Абзал Бейсебеков, который до сих пор играет и на клубном уровне, и в сборной Казахстана.

Испания для нас – космос!

В отборочных матчах 2012 и 2013 годов Кайрат Нурдаулетов выводил сборную Казахстана на поле с капитанской повязкой.

– Я знаю, какая это ответственность, – продолжает Кайрат Нурдаулетов. – На тебя смотрит вся республика. Ощущение, что за тобой огромная страна, и ты ее защитник. Может, громко сказано, но я всегда испытывал такие чувства, когда сам выступал за национальную команду. Об этом и говорю своим подопечным. Как могу успокаиваю их. Вспоминаю свой первый матч в далеком 2003 году. Вышел на поле, и ноги почему-то стали ватными. Пока разбегался, прошло какое-то время. Минут через 15–20 только пришел в себя. И даже сумел забить в том товарищеском матче гол в ворота сборной Таджикистана. Это было при голландском тренере Арно Пайперсе. Стабильно стал выходить в майке сборной РК только в 2011 году, когда нашу команду принял чешский специалист Мирослав Беранек. При нем я стал капитаном. Провел 22 матча без замен. Забивал в официальных встречах командам из Бельгии, Ирландии и в товарищеском пое­динке с Кыргызстаном, правда, в основном в пенальти. Словом, старался как мог. Но мастерство наших ребят, считаю, было ниже, чем у соперников из Европы на групповой стадии отборочных матчей чемпионата Европы и мира. Не хватало в первую очередь опыта выступлений на высоком уровне. К тому же мы, получив суверенитет, только «строили» наш чемпионат. Потом в стране началась так называемая оптимизация. Под сокращение попали футбольные школы и интернаты, даже нет сегодня отделения футбола в РКС, который я окончил. Некоторые спортивные функционеры до сих пор не понимают, что чем больше тренировок, тем эффективнее работа. Сегодня, отмечу, футбольный клуб «Кайрат» единственный на верном пути. Даже столичная «Астана» отстает от многих региональных коллективов в подготовке резерва для своей команды и сборной республики.

– Поэтому в молодежной команде, которой Вы руководили до недавнего времени, такое большое количество игроков из «Кайрата»? Или у Вас другое мнение?

– Через несколько лет половину состава основной национальной команды тоже будут составлять ныне молодые кайратовцы. Посмотрите на нынешний состав команды Магомеда Адиева, где основу составляют Асхат Тагыберген, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый... С некоторыми из них я играл еще в клубе или сборной. Те же Ян Вороговский, Бауыржан Исламхан, Александр Марочкин тоже уже не молодые. Уйдут они, а выбора-то сегодня нет.

– Кстати, я смотрел последние матчи молодежки, и у меня осталось двоякое чувство. Не всегда показываем стабильность в игре.

– На каждый матч мы старались выходить с большим нас­троем. Иногда получалось компенсировать нехватку мастерства высокой самоотдачей. Вспомните первые матчи в гостях с Венгрией (0:2), Бельгией (0:1). Мы сумели какое-то время сдерживать натиск соперников. Но фактор своего поля плюс досадные наши ошибки позволили оппонентам уйти победителями. Когда играли дома с испанцами, то сразу обнажились наши проблемы. Мы уступили им со счетом 0:4. Для нас сборная Испании, как космос. У них школа, традиции. Это то, куда нам нужно расти. Проблемы опять же во внутренних наших делах. Отсутствие школ, инфраструктуры. Потом на этот возраст пришлось время, когда в мире свирепствовал коронавирус. Два года наши юноши никуда не выезжали, варились в собственном соку. Практика показывает, что именно в 16–19 лет формируется личность футболиста-исполнителя. Именно в футбольных баталиях они набираются опыта. Этого у них не было, поэтому плоды пожинаем теперь, когда они стали выступать за молодежку.

Всегда ловлю себя на мысли: почему наши ребята по габаритам уступают европейцам? По сравнению с соперниками мы выглядим мальчишками, потому что растем в тепличных условиях. Как они, сегодняшние 21-летние парни, будут менять основную сборную через год, через два? На фоне нынешней взрослой команды, которая удачно выс­тупила в Лиге наций УЕФА и отборочном турнире Евро-2024, будущая национальная дружина мне видится намного слабее. Дай бог, чтобы я ошибся…

Еще одна проблема – это психология. Нет у нас еще духа победителя.

– Стать тренером – Ваш осознанный шаг?

– Не все выбирают эту стезю. Но я готовился стать тренером. И спасибо за это моим учителям: российскому тренеру Александру Бородюку и болгарскому специа­листу Станимиру Стойлову, у которых я работал ассистентом. Теперь тренирую самостоятельно. В мае прошлого года принял «Мактаарал» из Туркестанской области и сумел с коллективом сох­ранить прописку в сильнейшем дивизионе, хотя было трудно из-за того, что испытывали нехватку финансовых средств. И даже получил признание коллег – они выбрали меня лучшим наставником завершившегося сезона. Считаю, это аванс на будущее. Буду трудиться так, чтобы действительно быть лучшим. Теперь тренирую «Жетысу».