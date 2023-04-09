Футбольные фанаты устроили массовую драку в Шымкенте: видео
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Болельщики шымкентского клуба «Ордабасы» и актюбинского «Актобе» подрались перед матчем чемпионата Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
За несколько часов до матча фанаты обоих клубов собрались недалеко от кафе "Прага" по улице Уалиханова.
Встреча переросла в драку, участие в которой приняли 20 человек.
На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа.
В данное время в управление полиции доставлено 20 человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.