Футбольные фанаты устроили массовую драку в Шымкенте: видео

Болельщики шымкентского клуба «Ордабасы» и актюбинского «Актобе» подрались перед матчем чемпионата Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

За несколько часов до матча фанаты обоих клубов собрались недалеко от кафе "Прага" по улице Уалиханова.

Встреча переросла в драку, участие в которой приняли 20 человек.

На место сразу же прибыли патрульные наряды полиции и следственно-оперативная группа.

В данное время в управление полиции доставлено 20 человек. Выясняются обстоятельства произошедшего.