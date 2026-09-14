Подозреваемую в хищении госсубсидий экстрадировали из Грузии

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

В результате преступных действий государству и другим потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 238 млн теңге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры, АФМ и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Грузии из указанной страны экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за неоднократное мошенничество в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа 

По версии следствия, в период с 2020 по 2023 годы подозреваемая организовала преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на господдержку сельхозтоваропроизводителей.

Для реализации преступного умысла она использовала подконтрольные крестьянские хозяйства, оформленные на доверенных лиц, а также фиктивные договоры купли-продажи племенного крупного рогатого скота и иные подложные документы, на основании которых незаконно оформлялись льготные кредиты и госсубсидии.

В результате преступных действий государству и другим потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 238 млн теңге. После совершения преступлений подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В марте текущего года она была задержана на территории Грузии, откуда по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована на Родину.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ей преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», – сказано в распространеннм пресс-релизе. 

Там же напомнили, что с начала года из Грузии уже экстрадированы 7 лиц, из которых 5 также разыскивались за хищения.

#хищение #госсубсидии #Грузия #ЗИП

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