Крупную плантацию конопли ликвидировали в Жамбылской области

Фото: МВД РК

В рамках республиканского ОПМ «Қарасора-2026» сотрудники полиции при поддержке бойцов Национальной гвардии провели спецоперацию по ликвидации крупной наркоплантации в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz

По данным МВД, в предпесковой зоне региона обнаружена замаскированная плантация индийской конопли, оснащенная автономным электроснабжением и системой орошения.

Ключевую роль в обнаружении скрытого объекта сыграла воздушная разведка. Благодаря применению беспилотных летательных аппаратов и слаженным действиям оперативников удалось застигнуть подозреваемого на месте совершения противоправного деяния.

Им оказался 40-летний, ранее неоднократно судимый житель Тараза, который культивировал запрещенные растения для их последующей переработки и оптовой продажи за пределами региона. В ходе обыска изъяты 50 двухметровых кустов конопли, 438 кг марихуаны, упаковочные материалы и специальное агрооборудование.

Особое внимание оперативников привлек обнаруженный пистолет Макарова с патронами и сбитыми номерами. Также изъяты ружье «Байкал» 12-го калибра, боеприпасы к нему, а также внедорожник, на котором перевозилось сырье.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям 300 и 287 УК РК за незаконное культивирование наркотиков и хранение оружия. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.

«Проводится комплекс мероприятий для установления других причастных к незаконному обороту наркотиков», – детализировали в правоохранительных органах.

Ранее МВД Казахстана ликвидировало международный канал вербовки людей в наркосеть. Масштабная спецоперация охватила территории сразу нескольких государств.