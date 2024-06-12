Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили президенты Казахстана и Кореи

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку «Ұлы дала алтыны» («Золото Великой степи»), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие «Золотого человека», найденного при раскопках Иссыкского кургана.

Что касается концерта, в программу вошли произведения зарубежных композиторов, фрагменты из известных опер, а также несколько хореографических композиций.

Наряду с сольными исполнителями выступили артисты Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, а также ансамбли «Бірлік» и Korean Culture Leaders.

Вечер посетили представители официальной делегации Кореи и этнокультурных объединений нашей страны.