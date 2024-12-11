Гарантия качественной медпомощи

Чтобы система обязательного социального медицинского страхования стала по-настоящему эффективной, необходимо продолжить работу по совершенствованию функциональных протоколов, оптимизации затрат и созданию единой информационной базы данных. Важно повысить уровень доверия граждан к ОСМС, сделав ее более понятной. Так считает главный репродуктолог страны, академик НАН РК, профессор Вячеслав Локшин.

Четыре года назад в Казахстане была полностью внедрена система обязательного социального медицинского страхования. Это не считая пилотного и поэтапного периодов реализации нововведения. Спустя время стало ясно, что действующий формат ОСМС не соответствует ни ожиданиям общественности, ни властей. Возможно, именно поэтому Глава государства

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» поручил перезагрузить систему социальной поддержки казахстанцев, сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сформированный с учетом возможностей бюджета.

– За годы внедрения и реализации обязательного социального медицинского страхования, как справедливо заметил Глава государства, перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования порождают волну фальсификаций. К тому же пациентам нередко предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Об этом говорит и Президент. Не меньше нареканий вызывает и тот факт, что людям назначают медицинские обследования, которые не всегда необходимы. В пандемийный год направления на КТ и МРТ представляли собой нечто само собой разумеющееся, хотя такие серьезные исследования не всегда оправданы для диагностики. Например, в США подобные методы обследования стоят огромных денег. А в некоторых государствах пациенту даже с аппендицитом не оказывается гарантированный объем бесплатной медпомощи. В Великобритании и Канаде плановые операции и прием специалиста люди могут ожидать более полугода, – говорит Вячеслав Локшин.

Что скрывать, в Казахстане были зафиксированы случаи, когда врачи прописывали пациентам ненужные процедуры, чтобы «отчитаться» за использование медицинских средств, что только увеличивает нагрузку на систему и приводит к расходованию финансов без должной эффективности. Если быть точными, то некоторые казахстанцы получали 30–40 физиотерапевтических процедур в день. Как такое возможно? Приписка чистой воды.

– Считаю, что все работающие казахстанцы должны платить взносы за ОСМС, потому что государство может гарантировать только экстренную помощь. Такова практика во многих странах мира. Понимаете, по сути, этот небольшой налог выступает гарантом качественной медицинской доступной помощи. При этом важно понимать, что ОСМС, как и любая другая система медстрахования, имеет свои лимиты. Если человеку нужны дорогие и сложные процедуры, он должен быть готов к дополнительным затратам. Например, в Японии пациент сам выплачивает 30% от стоимости медицинских услуг. Но при этом государство должно предоставить населению четкую информацию о том, что именно включается в систему медстрахования. Людям нужно понимать, за что они платят и на что могут рассчитывать, – продолжает Вячеслав Локшин.

Согласно постановлению Правительства от 2019 года, в медицинскую помощь в системе обязательного социального медстрахования входят: медус­луги в амбулаторных условиях, специа­лизированная помощь, в том числе высокотехнологичная в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП), медицинская реабилитация в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом и так далее.

– Когда только ввели систему ОСМС, в нее включили все, в том числе и реа­билитацию, в целом не ограничивая людей в получении медпомощи. Но, видимо, где-то случился просчет, поскольку было допущено и лоббирование интересов, и наличие чрезмерных обследований. Сейчас очень важно тщательно посмотреть стандарты, клинические протоколы. Давайте будем честными: современные медицинские технологии – недешевое удовольствие, следовательно, нужно все рассчитывать и прогнозировать. У нас, к сожалению, до сих пор нет нормальной IT-системы, по которой мы видим заболеваемость, отсутствуют четкие регистры больных. Кстати, вопрос о том, почему в Казахстане до сих пор нет единой медицинской информационной системы, я задавал бывшим министрам, но так и не получил вразумительного ответа, – обозначает «болевые точки» ОСМС наш собеседник.

В сентябрьском обращении к народу Глава государства сказал: «Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу».

– Как верно отметил Касым-Жомарт Кемелевич, стране нужна единая государственная медицинская информационная база. И здесь можно вспомнить опыт внедрения электронной медицины в Хорватии. Там разработан и активно используется проект e-Health, созданный специально для интеграции всех медицинских информационных систем в одну платформу. Такой подход позволяет не просто упростить «длинные» процессы медобслуживания, но и в конечном итоге сэкономить материальные ресурсы, – говорит Вячеслав Локшин.

Не меньшую обеспокоенность, чем отсутствие единой системы и реестра, вызывает и кадровый вопрос в стране. И говорим мы не только о медицинской сфере, но и о людях, работающих в фондах и министерствах, на чьих плечах лежат задачи по курированию узконаправленных отраслей.

– Меня всегда удивляет, как устроена кадровая политика. Министры и руководители крупных организаций меняются практически каждый год, что, безусловно, не может привести к стабильности и эффективности. Люди должны иметь возможность довести начатое дело до конца, а не начинать все с нуля каждый раз. Если они не замешаны в коррупции и работают честно, то нужно, чтобы они оставались на своих постах хотя бы 5–6 лет. Система, в которой нет преемственности, не позволяет довести начатое до логического конца, – резюмирует Вячеслав Нотанович.

Обязательное социальное медицинское страхование в реалиях современности – это не только инструмент обеспечения доступного и качественного здравоохранения, но и вызов для государственных органов, медицинских учреждений. Учитывая, что нынешнее время диктует свои правила, от системы ОСМС требуется действенная модернизация, нацеленная на усовершенствование имеющейся модели.