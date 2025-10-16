Газ пришел в глубинку

Хорошая новость
Лаура Казихан, Актюбинская область

Регион – лидер по темпам газификации в стране. Сейчас здесь осуществляется самая масштабная в истории программа по обеспечению сельских населенных пунктов природным газом.

фото пресс-службы областного акимата

Если прежде доступ к голубому топливу имели только крупные и более доступные по расположению села, то сегодня газ поступает и в самые удаленные уголки. Уже к концу года газификация охватит 200 из 319 населенных пунктов региона. В следующем же году планируется выйти на стопроцентное покрытие.

Газификация – важная часть Комплексного плана социально-экономического развития Актюбинской области на 2022–2025 годы. В рамках программы строятся сотни километров газопроводов, осуществляются десятки проектов. При этом качество жизни сельчан выходит на новый уровень.

Как сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Серик Даулетов, с 2020 по 2024 год в регионе газифицировали 61 населенный пункт. Особенно интенсивно процесс газификации шел в 2019 и 2021 годах, когда ежегодно подключались по 16–17 сел. Нынче планируется подать газ сразу в 28 сел – это рекордный показатель для актюбинского региона.

– На текущий момент в стадии осуществления находятся 19 проектов на общую сумму 21,6 миллиарда тенге. Планируется строительство 771 километра газопроводов, что обеспечит природным газом более 12 тысяч человек. Финансирование осуществляется за счет республиканского и областного бюджетов. В некоторых случаях подключение проводится в рамках инвестиционных программ, как, например, в селе Кожасай Мугалжарского района, где проект осуществлен силами АО «QazaqGaz Aimaq», – разъяс­нил Серик Даулетов.

Из запланированных на 2025 год 28 сел уже 18 получили доступ к природному газу. Только на прошлой неделе долгожданное событие произошло в селах Борте, Кызылжар и Шевченко Мартукского района. Здесь была проложена сеть газопровода протяженностью 74 км стоимостью 1,4 млрд тенге. Благодаря газификации около тысячи жителей впервые встретят зиму, не заботясь об угле и дровах.

Чуть ранее газификация прошла в селах Акмоласай и Байнассай того же Мартукского района, а в августе голубое топливо пришло в село Шикудык Уилского района, там проживают 169 человек. К газу также подключили села Кораши Байганинского района (61 дом), Булакты Мугалжарского района (423 жителя), а также отдаленное село Сулуколь в Айтекебийском районе. Оно считается одним из самых отдаленных населенных пунктов (село расположено в 1 147 км от областного центра), но нынешним летом все 68 домов здесь были подключены к газу.

На этой неделе радостное событие произошло и в селах Айке и Теренсай Айтекебийского района. В селе Айке проживают 906 человек, в Теренсае – 776. На запуск газопровода пришли все сельчане. Жители радовались долгожданному событию.

Как отметил заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Серик Даулетов, работы продолжаются сразу в восьми районах, где проживают более 12 тыс. человек. До конца года планируется завершить газификацию следующих сел: Киякты и Улгайсын в Айтекебийском районе, Ащысай, Кожасай и Сабындыколь – в Мугалжарском, Каражар и Оймауыт – в Байганинском, а также Шыгырлы и Ащисай – в Темирском районе.

Уже готова проектно-сметная документация на строительство газопроводов в селах Кумкудык, Бабатай и Шибулак. Эти проекты стартуют в следующем году. Кроме того, до конца 2025 года намечено подключить к газу села Бершугир, Сарысай и Алабас в Шалкарском районе, а в 2026 году – завершить газификацию села Аккайын в Мартукском районе и начать строительство в Полтавке и Покровке. Также ведется разработка документации для сел Дмитриевка и Курмансай того же района.

По итогам 2025 года число газифицированных сел в Актюбинской области достигнет двухсот, что станет историческим максимумом для региона. Уровень газификации составит 97%.

#Актюбинская область #газ #газификация

