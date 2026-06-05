Да будет газ!

Голубое топливо пришло в дома жителей микрорайона Даулет города Алатау. В торжественной обстановке представители местных властей и общественности зажгли факел, символизирующий подачу газа в жилые дома.

Фото: пресс-служба городского акимата

В микрорайоне проживает около трех тысяч человек. Здесь проложено 68 км газовых сетей, установлены газораспределительные пункты. По словам участников церемонии, важное событие кардинально улучшит бытовые условия населения. Если раньше местные жители несли большие расходы на покупку угля, то теперь, с переходом на газовое отопление, эта проблема отпадет.

В числе тех, кто включил конфорки и оценил удобство пользования природным газом, труженик тыла, 90-летний Николай Миреев. Аксакал и его родные выразили благодарность руководству города и газовщикам за претворение в жизнь столь нужного для людей проекта.

К слову, Алатау состоит из 12 микрорайонов – бывших сел Алматинской области, расположенных вдоль капшагайской автотрассы. Специальный статус города, который должен стать цифровым флагманом страны, дает импульс развитию инфраструктуры. Здесь уже газифицирован ряд жилых массивов, продолжается строительство газопровода и газораспределительных сетей.

По данным управления энергетики и водоснабжения Алматинской области, в целом в регионе доступ к голубому топливу имеют свыше 1,2 млн человек. Из 373 населенных пунктов газифицировано 169. Поставлена задача к 2030 году полностью обеспечить города и села системой централизованного газоснабжения.

Программа газификации имеет огромное значение и для развития экономики. Создаются новые возможности для роста малого и среднего бизнеса, устойчивого энергоснабжения жилых домов, школ, больниц, промышленных предприятий. Помимо прочего, это положительно скажется на улучшении экологичес­кой обстановки.