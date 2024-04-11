Газета без почтальона – как рыбак без удочки

Вопросы своевременной дос­тавки газет и журналов читателям, а также проблемы развития печатных СМИ обсудили в ходе встречи генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы и председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова.

В ходе откровенного разговора подчеркивалось, что печатное дело – явление многокомпонент­ное, сложносоставное и требует особого подхода. Почему развитые государства поддерживают печатные СМИ путем различных дотаций и преференций? Потому что газеты – один из важных элементов воспитания читающей нации.

Если для размещения контента во Всемирной паутине необходимо наличие Интернета, а в самых сложных случаях – разработка сайта и аренда сервера, то печатный бизнес состоит из более сложной цепочки тесно связанных между собой предприятий – это редакции газет и журналов, сеть типографий, а также почтовая служба. Проблемы на каждом из этих этапов становятся общими для всех.

Поэтому и стали регулярными встречи представителей печатного цеха и почтовиков. Вот и на этот раз в ходе откровенного разговора шел поиск ответов на главные вопросы: как усилить контроль, чтобы доставка газет и журналов отслеживалась от типографии до конечного пот­ребителя? Какие нужны меры стимулирования для почтальо­нов, чтобы у них сохранялся интерес к работе? Что сделать, чтобы подписные кампании не превращались всякий раз в гонку с препятствиями по пересеченной местности?

Стороны обменялись мнения­ми, обсудили возможные проекты для усиления совместной работы.

Во встрече также приняли участие первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Владимир Курятов, руководитель отдела рекламы и подпис­ки ТОО «Қазақ газеттері» Олжас Шариязданов, представители АО «Казпочта» – управляющий директор по почтовому сервису и государственным услугам Даулет Бекманов, управляющий директор по социально-трудовым отношениям, охране труда и связи с обществен­ностью Талгат Газизов и другие.