Газета без почтальона – как рыбак без удочки Общество 11 апреля 2024 г. 7:56 20 Анна Владимирова Как сделать, чтобы периодические издания доставлялись читателю в срок? фото Игоря Бургандинова Вопросы своевременной доставки газет и журналов читателям, а также проблемы развития печатных СМИ обсудили в ходе встречи генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы и председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова. В ходе откровенного разговора подчеркивалось, что печатное дело – явление многокомпонентное, сложносоставное и требует особого подхода. Почему развитые государства поддерживают печатные СМИ путем различных дотаций и преференций? Потому что газеты – один из важных элементов воспитания читающей нации. Если для размещения контента во Всемирной паутине необходимо наличие Интернета, а в самых сложных случаях – разработка сайта и аренда сервера, то печатный бизнес состоит из более сложной цепочки тесно связанных между собой предприятий – это редакции газет и журналов, сеть типографий, а также почтовая служба. Проблемы на каждом из этих этапов становятся общими для всех. Поэтому и стали регулярными встречи представителей печатного цеха и почтовиков. Вот и на этот раз в ходе откровенного разговора шел поиск ответов на главные вопросы: как усилить контроль, чтобы доставка газет и журналов отслеживалась от типографии до конечного потребителя? Какие нужны меры стимулирования для почтальонов, чтобы у них сохранялся интерес к работе? Что сделать, чтобы подписные кампании не превращались всякий раз в гонку с препятствиями по пересеченной местности? Стороны обменялись мнениями, обсудили возможные проекты для усиления совместной работы. Во встрече также приняли участие первый заместитель генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Владимир Курятов, руководитель отдела рекламы и подписки ТОО «Қазақ газеттері» Олжас Шариязданов, представители АО «Казпочта» – управляющий директор по почтовому сервису и государственным услугам Даулет Бекманов, управляющий директор по социально-трудовым отношениям, охране труда и связи с общественностью Талгат Газизов и другие. #подписка #газеты #Қазақ газеттері #доставка #Казпочта