Фото: ДЧС Нур-Султана
Происшествия
Газонакопительная станция горела в Нур-Султане
Елисеева Екатерина
корреспондент

Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

"25 июля в 22:05 часов на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Кобда, 6. Незамедлительно на место были направлены подразделения ДЧС города. По прибытию пожарных было установлено, что происходит горение одноэтажных зданий, кровля двухэтажного ангара, а также в помещении газонаполнительной станции происходит факельное горение газа. На месте был создан штаб пожаротушения, организованы боевые участки тушения огня", - проинформировали в ДЧС Нур-Султана.

Силами огнеборцев пожар был локализован в 00:05. Полностью его удалось ликвидировать в 01:23. Причина устанавливается.

По предварительной информации от станции скорой помощи, имеются четверо пострадавших.


 

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