Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АЗРК по Алматинской области, на основе проведенного анализа, а также с учетом информации, представленной Прокуратурой Алматинской области, выявил признаки нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях ТОО «Газовые сети Капшагайского региона», сообщает Kazpravda.kz

Было установлено, что Товарищество при заключении договоров розничной реализации товарного газа с коммунально-бытовыми и промышленными потребителями включало условие о возмещении 10% от стоимости невыбранного объема газа в случае недовыбора или отказа от потребления по истечении месяца поставки. Такие положения не предусмотрены Законом РК «О газе и газоснабжении» и Правилами реализации газа.

Также в рамках анализа выявлено, что Товарищество не в полной мере осуществляло обязательное ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), несмотря на наличие заключенных договоров, однако счета за указанные услуги выставлялись вне зависимости от их фактического исполнения.

Получение оплаты за неоказанные услуги нарушает принципы добросовестной хозяйственной деятельности и снижает заинтересованность поставщика в исполнении договорных обязательств.

Данные действия квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением, предусмотренное подпунктом 4) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По результатам анализа в адрес Товарищества направлено уведомление о необходимости:

Исключить из договоров положения об упущенной выгоде при недовыборе газа;

Прекратить выставление счетов за фактически не оказанные обязательные услуги ВДГО.

Уведомление Департамента было исполнено Товариществом в полном объеме.