Газовая компания незаконно включала штраф в договоры в Алматинской области

ЖКХ
261
Дана Аменова
специальный корреспондент

Счета за указанные услуги выставлялись вне зависимости от их фактического исполнения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Департамент АЗРК по Алматинской области, на основе проведенного анализа, а также с учетом информации, представленной Прокуратурой Алматинской области, выявил признаки нарушения законодательства о защите конкуренции в действиях ТОО «Газовые сети Капшагайского региона», сообщает Kazpravda.kz 

Было установлено, что Товарищество при заключении договоров розничной реализации товарного газа с коммунально-бытовыми и промышленными потребителями включало условие о возмещении 10% от стоимости невыбранного объема газа в случае недовыбора или отказа от потребления по истечении месяца поставки. Такие положения не предусмотрены Законом РК «О газе и газоснабжении» и Правилами реализации газа.

Также в рамках анализа выявлено, что Товарищество не в полной мере осуществляло обязательное ежегодное техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО), несмотря на наличие заключенных договоров, однако счета за указанные услуги выставлялись вне зависимости от их фактического исполнения.

Получение оплаты за неоказанные услуги нарушает принципы добросовестной хозяйственной деятельности и снижает заинтересованность поставщика в исполнении договорных обязательств.

Данные действия квалифицируются как злоупотребление доминирующим положением, предусмотренное подпунктом 4) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По результатам анализа в адрес Товарищества направлено уведомление о необходимости:

Исключить из договоров положения об упущенной выгоде при недовыборе газа;

Прекратить выставление счетов за фактически не оказанные обязательные услуги ВДГО.

Уведомление Департамента было исполнено Товариществом в полном объеме.

#штраф #газ #Алматинская область #АЗРК #компания #договоры

Популярное

Все
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Спешите на ярмарки!
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Небезопасные электрочайники изымают из казахстанских магазинов
Диалог, основанный на традициях
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в должность
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
На юниорском первенстве планеты
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Стимул для новых достижений
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции

Читайте также

Отечественные товаропроизводители будут задействованы в мод…
Запущена система водоснабжения
В Приаралье до конца года газифицируют еще десять поселков
Модернизация электросетей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]