Где продается самое дешевое подсолнечное масло в Казахстане

113

Средняя цена за литр подсолнечного масла по республике составляет 832 тг

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые 7 месяцев 2025 года в республике произведели 365,4 тыс. тонн подсолнечного масла (нерафинированного), это на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Отметим, что за первое полугодие экспорт подсолнечного масла в целом вырос на 46,2%. В число основных стран, импортирующих казахстанское подсолнечное масло, входят Россия и Китай, а также масло доставляется в Кыргызстан, Беларусь, Украину, Германию, Францию.

"Средняя цена за литр подсолнечного масла по республике составляет 832 тг, самая низкая средняя цена зарегистрирована в Туркестане – 745 тг/л, самая высокая в городе Жезказган, там средняя цена за литр продукции составила 928 тг (на 12.08.2025)", - говорится в сообщении.

#Казахстан #цены #производство #подсолнечное масло

