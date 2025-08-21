Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые 7 месяцев 2025 года в республике произведели 365,4 тыс. тонн подсолнечного масла (нерафинированного), это на 24,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики



Отметим, что за первое полугодие экспорт подсолнечного масла в целом вырос на 46,2%. В число основных стран, импортирующих казахстанское подсолнечное масло, входят Россия и Китай, а также масло доставляется в Кыргызстан, Беларусь, Украину, Германию, Францию.