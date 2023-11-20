Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан

В ночь с 20 на 21 ноября сборная Казахстана по футболу проведет важнейший матч в своей истории: она будет бороться за выход в финальную часть чемпионата Европы-2024 с командой Словении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: пресс-служба КФФ

Матч Словения – Казахстан пройдет в Любляне (Словения).

Прямая трансляция начнется в 01:45 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

Напомним, первую путевку на Евро-2024 из группы Н заработала сборная Дании – она имеет в активе 22 очка перед заключительным туром. У сборной Словении – 19 очков, у сборной Казахстана – 18.

Таким образом, подопечных Магомеда Адиева в этом матче устроит только победа, в то время как словенцы могут довольствоваться и ничьей.