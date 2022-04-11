"Где увижу мусор, на то место вызову акима" – глава Туркестанской области

Аким Туркестанской области Омирзак Шукеев поручил провести весенний месячник чистоты в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Глава региона создал мониторинговую группу и предупредил, что акимы несут прямую ответственность за чистоту своего района. На субботниках должны быть задействованы усилия всех граждан по благоустройству родного края, подчеркнул он.

Шукеев подчеркнул, что каждый сознательный гражданин должен внести свой вклад, чтобы территория, на которой он живет, была чистой.

"Вдоль дорог лежит много мусора. Ответственность за это несут акимы районов и городов. Весна наступила, нужно провести субботник, убрать мусор, побелить деревья. Срочно займитесь этим! Почему вы не контролируете это? Если увижу мусор, приглашу на то место акима. Как вы относитесь к своему дому, так должны относиться к своему району", - сказал Омирзак Шукеев.

На территории области зарегистрировано 158 полигонов твердых бытовых отходов. В прошлом году было выявлено более 300 незаконных свалок. С мая в области будут проводиться работы по выявлению несанкционированных свалок с помощью космической съемки, добавили в акимате.