Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау».



Жителям и гостям столицы напоминают, что во время салюта категорически запрещено выходить на лёд набережной в районе моста «Атырау» в целях обеспечения безопасности.



Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трёх локациях города пройдут праздничные мероприятия.



31 декабря с 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории «EXPO», а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.



В мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие артисты.