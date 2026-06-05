Какие улицы временно перекроют в столице в рамках Astana Half Marathon

Столица

7 июня в Астане пройдет юбилейный Astana Half Marathon, в котором примут участие около 7 000 бегунов из более чем 30 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде улиц города будут действовать временные ограничения движения транспорта. С 06.00 6 июня до 18:00 7 июня частично будет ограничено движение по проспекту Тауелсиздик на участке от улицы Ж. Нажимеденова до улицы А. Байтурсынулы.

В день забега, 7 июня, движение будет временно перекрыто на следующих участках:

ул. Сарайшык (от пр. Р. Кошкарбаева до ул. Акмешит) — с 06:00 до 07:30;
ул. Д. Конаева (от ул. Акмешит до ул. Казахское радио) — с 06:10 до 06:50;
ул. Казахское радио (от ул. Д. Конаева до ул. Достык) — с 06:10 до 06:50;
ул. Достык (от ул. Казахское радио до ул. Акмешит) — с 06:10 до 06:50;
ул. Акмешит (от ул. Сарайшык до ул. Керей, Жанибек хандар) — с 06:10 до 08:10;
ул. Акмешит (от ул. Бухар Жырау до ул. Туркестан, вокруг МВЦ EXPO) — с 06:30 до 07:25;
ул. Туркестан (от ул. Акмешит до ул. Керей, Жанибек хандар) — с 06:35 до 08:15;
ул. Туркестан (от ул. Керей, Жанибек хандар до ул. Сыганак) — с 06:45 до 08:20;
ул. Сыганак (от ул. Туркестан до ул. И. Панфилова) — с 06:48 до 08:40;
ул. И. Панфилова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) — с 07:00 до 08:45;
ул. Ж. Нажимеденова (от ул. Ш. Калдаякова до пр. Тауелсиздик) — с 07:14 до 08:45;
пр. Тауелсиздик (от ул. И. Панфилова до ул. Ж. Нажимеденова) — с 07:00 до 08:55.

Ограничения будут сниматься поэтапно по мере прохождения участников. Полностью движение транспорта будет восстановлено к 09:00.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные изменения в организации дорожного движения.

#Астана #марафон #столица #улицы

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