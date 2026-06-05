Контроль за соблюдением правил парковки и стоянки авто усилили в Астане

Столица

Центр организации дорожного движения совместно с департаментом полиции Астаны на постоянной основе проводит работу по контролю за соблюдением правил парковки и стоянки автотранспортных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: акимат Астаны

Очередную проверку правоохранители провели по обращению жителей дома по адресу: ул. Айтматова, 77/7. Жильцы указали на систематические нарушения правил остановки и стоянки, в частности, занятие парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью, водителями, не имеющими на это законных прав.

На место оперативно выехали сотрудники, факты нарушений полностью подтвердились. В отношении водителей-нарушителей составлены административные протоколы.

Своевременное реагирование служб позволяет обеспечить жильцам, в том числе маломобильным группам граждан, свободное и безопасное передвижение по прилегающей территории.

Уполномоченные органы напоминают, что дорожная инфраструктура города находится под постоянным контролем. Для выявления и фиксации правонарушений в Астане задействованы современные технические средства. Мобильные и стационарные системы контроля фиксируют нарушения правил остановки и стоянки в автоматическом режиме.

Автомобили, припаркованные в нарушение знаков «Парковка запрещена», «Стоянка запрещена», а также занимающие места для людей с инвалидностью, могут быть эвакуированы на штрафстоянку.

Стражи порядка обращают внимание всех автовладельцев на то, что безопасность на дорогах и во дворах зависит от каждого из нас. Неправильно припаркованный автомобиль или перекрытый обзор создают серьезные риски для пешеходов, среди которых есть пожилые люди, маломобильные граждане и, самое главное, дети.

#Астана #столица #парковка

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