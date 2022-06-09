Где зимовать бегемоту?

В Караганде вот уже третий год не ведется строительство зимнего здания зоопарка.

Старое, аварийное снесли еще в 2018 году, стали возводить новое, но в 2020-м работы застопорились. Из-за этого и животные, и люди испытывают большие неудобства. В холодное время года теплолюбивые обитатели зоопарка вынуждены жить в тес­ном одноэтажном помещении, которое строители, к счастью, не тронули, когда осуществляли демонтаж основного здания.

Тяжело приходится уроженцу африканских саванн бегемоту Юджину. Он вынужден ютиться в одном из двух небольших бассейнов, потому что зимой свое пристанище делит с водоплавающими птицами.

Недавно посетители зоопарка стали очевидцами того, как гиппопотам зубами отрывал плитку от стенок своего «водоема». Не исключено, что это свидетельствует о стрессе, который испытывает животное. Ведь Юджин не только живет в «малогабаритке», так еще и «терпит» далекое от вежливости обращение посетителей. Бывает, те бросают в него едой и даже пластиковыми бутылками. Как тут не рассердиться?

По соседству с Юджином живут приматы, сурикаты и попугаи. У всех у них – небольшие клетки. Поставить размером побольше не позволяет площадь помещения.

Поэтому попугаи чаще всего сидят на импровизированных ветках, рядом с обезьянами, не имеющими возможность скакать по деревьям и общаться с сородичами. Каждое животное здесь издает громкие и резкие звуки, мешая своим соседям.

От тесноты аквариумов да террариумов также испытывают неудобства змеи, ящерицы и рыбы. Все они ждут новоселья уже четыре года. А затянулся срок сдачи «зимника» из-за бюрократических проволочек и ошибок проек­тировщиков.

Первую ошибку карагандинская компания-подрядчик «Строй с нами» обнаружила, когда был выкопан котлован под заливку фундамента.

– Выяснилось, что фактически грунты на территории зоопарка не соответствуют проектным, – сообщил заведующий сектором технического надзора отдела строительства Караганды Нурлан Абжанов. – В ПСД была предус­мотрена закладка ленточного фундамента, подрядчику же пришлось менять его на более проч­ный, свайный. На ленточном основании здание зоопарка долго бы не простояло. Само собой, пришлось потерять несколько месяцев на корректировку и сог­ласование проектно-сметной документации. В январе 2019 года она прошла госэкспертизу, к весне строительство возобновилось, а летом 2020 года опять застопорилось.

К тому времени монолитный каркас, стены и окна были уже готовы. Строители провели в здание все коммуникации. А потом на объект с инспекцией нагрянули депутаты городского маслихата, работники зоопарка и местные защитники животных. Они нашли уйму недочетов и потребовали, чтобы подрядчик их устранил.

Оказалось, на первом этаже здания вообще не были преду­смотрены окна. А как же животные будут жить в бетонной «коробке» без солнечного света? Маленькими оказались бассейны для крокодила и водоплавающих птиц. Кроме того, для животных построили по одному вольеру, а не по два, как это положено.

Дополнительные вольеры нужны для того, чтобы переводить туда зверя на время уборки или ремонта. Но самое важное, вольеры для хищников и приматов сделали напротив друг друга, что недопустимо. Ведь в живой природе эти животные являются врагами. Обезьяны будут испытывать постоянный стресс, «живя» по соседству с тем, кто может их съесть.

В итоге проект строительства зимнего здания для зоопарка снова пришлось отправить на корректировку. Хотя, по словам заказчика, в нем нет никаких несоответствий действующим нормативам.

– Проблема в том, что в Казахстане нет СНиПов по строительству зоопарков, – пояснил Нурлан Абжанов. – Проектировщики не знают, каких размеров должны быть вольеры для разных видов животных и как они должны располагаться. Этой информацией обладают зоологи. А если говорить о строительных нормах, которые предъявляются к нежилым зданиям, то в проекте зоопарка они соблюдены.

Заказчик считает, что много времени потеряно не только из-за проектировщика, но и из-за самого руководства зоопарка. Ведь оно могло посмотреть документацию до ее утверждения и внести свои предложения. Почему этого не сделали? Скорее всего, из-за того, что у них нет специальных знаний в сфере строительства. Директор зоопарка, которая подписала ПСД, – экономист, а ее сотрудники – зоологи.

Но сейчас это уже неважно. Проект зимнего здания зоопарка уже откорректирован. Сейчас он проходит госэкспертизу. Заказчик надеется, что в конце июня получит положительное заключение. Однако на этом бюрократические процедуры не закончатся. Чиновникам нужно подавать бюджетную заявку на выделение денег из бюджета. Дело в том, что за прошедшие пять лет произошло значительное удорожание строительных материалов.

– По нашим расчетам, удорожание проекта строительства здания зоопарка составило около 800 миллионов тенге, – констатирует заказчик. – А это около 70% от той суммы, которая была заложена в первоначальном проек­те (1,17 млрд тенге. – Прим. Авт.). Почти половина указанной суммы сложилась из-за роста цен на стройматериалы, остальное – из-за изменения проектного решения.

Надо сказать, для бюджета Караганды, который составляет всего 90 млрд тенге, затраты на зоопарк будут обременительны. Нельзя исключить, что 800 млн свободных тенге в городской казне не найдется. А если будет частичное финансирование, то подрядчик не сможет достроить зоопарк к наступлению холодов.

Тогда теплолюбивым зверям придется снова зимовать в тес­ноте, а работникам зоопарка – выслушивать нарекания карагандинцев по поводу скверных условий содержания братьев наших меньших.