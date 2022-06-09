Статьи Где зимовать бегемоту? 9 июня 2022 г. 0:14 Елена Ульянкина В Караганде вот уже третий год не ведется строительство зимнего здания зоопарка. Старое, аварийное снесли еще в 2018 году, стали возводить новое, но в 2020-м работы застопорились. Из-за этого и животные, и люди испытывают большие неудобства. В холодное время года теплолюбивые обитатели зоопарка вынуждены жить в тесном одноэтажном помещении, которое строители, к счастью, не тронули, когда осуществляли демонтаж основного здания. Тяжело приходится уроженцу африканских саванн бегемоту Юджину. Он вынужден ютиться в одном из двух небольших бассейнов, потому что зимой свое пристанище делит с водоплавающими птицами. Недавно посетители зоопарка стали очевидцами того, как гиппопотам зубами отрывал плитку от стенок своего «водоема». Не исключено, что это свидетельствует о стрессе, который испытывает животное. Ведь Юджин не только живет в «малогабаритке», так еще и «терпит» далекое от вежливости обращение посетителей. Бывает, те бросают в него едой и даже пластиковыми бутылками. Как тут не рассердиться? По соседству с Юджином живут приматы, сурикаты и попугаи. У всех у них – небольшие клетки. Поставить размером побольше не позволяет площадь помещения. Поэтому попугаи чаще всего сидят на импровизированных ветках, рядом с обезьянами, не имеющими возможность скакать по деревьям и общаться с сородичами. Каждое животное здесь издает громкие и резкие звуки, мешая своим соседям. От тесноты аквариумов да террариумов также испытывают неудобства змеи, ящерицы и рыбы. Все они ждут новоселья уже четыре года. А затянулся срок сдачи «зимника» из-за бюрократических проволочек и ошибок проектировщиков. Первую ошибку карагандинская компания-подрядчик «Строй с нами» обнаружила, когда был выкопан котлован под заливку фундамента. – Выяснилось, что фактически грунты на территории зоопарка не соответствуют проектным, – сообщил заведующий сектором технического надзора отдела строительства Караганды Нурлан Абжанов. – В ПСД была предусмотрена закладка ленточного фундамента, подрядчику же пришлось менять его на более прочный, свайный. На ленточном основании здание зоопарка долго бы не простояло. Само собой, пришлось потерять несколько месяцев на корректировку и согласование проектно-сметной документации. В январе 2019 года она прошла госэкспертизу, к весне строительство возобновилось, а летом 2020 года опять застопорилось. К тому времени монолитный каркас, стены и окна были уже готовы. Строители провели в здание все коммуникации. А потом на объект с инспекцией нагрянули депутаты городского маслихата, работники зоопарка и местные защитники животных. Они нашли уйму недочетов и потребовали, чтобы подрядчик их устранил. Оказалось, на первом этаже здания вообще не были предусмотрены окна. А как же животные будут жить в бетонной «коробке» без солнечного света? Маленькими оказались бассейны для крокодила и водоплавающих птиц. Кроме того, для животных построили по одному вольеру, а не по два, как это положено. Дополнительные вольеры нужны для того, чтобы переводить туда зверя на время уборки или ремонта. Но самое важное, вольеры для хищников и приматов сделали напротив друг друга, что недопустимо. Ведь в живой природе эти животные являются врагами. Обезьяны будут испытывать постоянный стресс, «живя» по соседству с тем, кто может их съесть. В итоге проект строительства зимнего здания для зоопарка снова пришлось отправить на корректировку. Хотя, по словам заказчика, в нем нет никаких несоответствий действующим нормативам. – Проблема в том, что в Казахстане нет СНиПов по строительству зоопарков, – пояснил Нурлан Абжанов. – Проектировщики не знают, каких размеров должны быть вольеры для разных видов животных и как они должны располагаться. Этой информацией обладают зоологи. А если говорить о строительных нормах, которые предъявляются к нежилым зданиям, то в проекте зоопарка они соблюдены. Заказчик считает, что много времени потеряно не только из-за проектировщика, но и из-за самого руководства зоопарка. Ведь оно могло посмотреть документацию до ее утверждения и внести свои предложения. Почему этого не сделали? Скорее всего, из-за того, что у них нет специальных знаний в сфере строительства. Директор зоопарка, которая подписала ПСД, – экономист, а ее сотрудники – зоологи. Но сейчас это уже неважно. Проект зимнего здания зоопарка уже откорректирован. Сейчас он проходит госэкспертизу. Заказчик надеется, что в конце июня получит положительное заключение. Однако на этом бюрократические процедуры не закончатся. Чиновникам нужно подавать бюджетную заявку на выделение денег из бюджета. Дело в том, что за прошедшие пять лет произошло значительное удорожание строительных материалов. – По нашим расчетам, удорожание проекта строительства здания зоопарка составило около 800 миллионов тенге, – констатирует заказчик. – А это около 70% от той суммы, которая была заложена в первоначальном проекте (1,17 млрд тенге. – Прим. Авт.). Почти половина указанной суммы сложилась из-за роста цен на стройматериалы, остальное – из-за изменения проектного решения. Надо сказать, для бюджета Караганды, который составляет всего 90 млрд тенге, затраты на зоопарк будут обременительны. Нельзя исключить, что 800 млн свободных тенге в городской казне не найдется. А если будет частичное финансирование, то подрядчик не сможет достроить зоопарк к наступлению холодов. Тогда теплолюбивым зверям придется снова зимовать в тесноте, а работникам зоопарка – выслушивать нарекания карагандинцев по поводу скверных условий содержания братьев наших меньших.