Гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс" отстранили от должности

Бекмырза Игенбердинов отстранен от должности гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс", передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"На время проведения следственных мероприятий департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Алматы Бекмырза Игенбердиев отстранен от должности генерального директора ТОО "Алматыэлектротранс", – говорится в сообщении столичной администрации.

Накануне в соцсетях появилась информация, что Бекмырзу Игенбердиева задержали при получении взятки в 160 тысяч долларов.