Заражение пациентов ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны

Общество, Здравоохранение
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На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских объектов.

Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений, сообщили в Генпрокуратуре.

Также по факту заражения ВИЧ-инфекцией троих пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц). Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

В ведомстве отметили, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

По информации ведомства, данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.

#здравоохранение #медицина #Генпрокуратура #ВИЧ #медучреждения

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