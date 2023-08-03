Заражение пациентов ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура поручила проверить медучреждения страны

Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений, сообщили в Генпрокуратуре.

Также по факту заражения ВИЧ-инфекцией троих пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса (заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц). Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.

В ведомстве отметили, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

По информации ведомства, данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.