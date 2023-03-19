Генпрокуратура выявила 19 нарушений во время выборов депутатов

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19 нарушений выявила прокуратура на избирательных участках в Жетысуской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

Большинство нарушений связано с выдачей избирательных бюллетеней для того, чтобы голосовать за других людей (12 фактов).

Также выявлено 5 фактов, связанных с голосованием за другого избирателя.

Два – с проведением предвыборной агитации в запрещенный для этого период.