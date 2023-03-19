Генпрокуратура выявила 19 нарушений во время выборов депутатов
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Представитель Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин рассказал о нарушениях, выявленных в ходе голосования, передает Кazpravda.kz.
19 нарушений выявила прокуратура на избирательных участках в Жетысуской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.
Большинство нарушений связано с выдачей избирательных бюллетеней для того, чтобы голосовать за других людей (12 фактов).
Также выявлено 5 фактов, связанных с голосованием за другого избирателя.
Два – с проведением предвыборной агитации в запрещенный для этого период.