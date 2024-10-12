Генпрокурор взял на контроль дело о поджоге дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре

Дом погибшего Шерзата Болата сгорел в ночь на субботу, передает Kazpravda.kz

кадр из видео: SATZHANGRAM

По факту поджога дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре 12 октября 2024 года Генеральной прокуратурой создана межведомственная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления.

«Будут приняты все меры для изобличения виновных лиц. Уголовное дело взято на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Дом погибшего в Талгаре подростка Шерзата Болата сгорел в ночь на субботу. Пожар потушен. Жертв и пострадавших нет.

В ночь на 4 октября в Талгаре двое мужчин зашли в продуктовый магазин. Между хозяином и посетителями завязалась словесная перепалка. За отца заступился его сын Шерзат, который был убит ударом ножа.

В Талгаре работает группа МВД.