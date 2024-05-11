Герои трех хитовых мультфильмов Disney заговорили по-казахски

Кино
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Ленты «Головоломка 2», «Моана 2» и «Муфаса: Король Лев» озвучены на государственный язык, передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: кадры из мультфильмов

Казахстанцы скоро смогут посмотреть на казахском языке три разножанровых ленты от компании Disney: приключенческий мультфильм «Моана 2», компьютерно-анимационный  «Головоломка 2» от Disney и Pixar и художественно-мультипликационный — «Муфаса: Король Лев», сообщает официальный сайт международного общества «Қазақ тілі».

Инициатива перевода мировых анимационных шедевров на казахский язык находит поддержку как со стороны общества «Қазақ тілі», так и корпорации Disney. В рамках этого сотрудничества обе организации примут активное участие в продвижении и распространении этих фильмов в Казахстане.

«Адаптация и дубляж фильмов для различных стран являются неотъемлемой частью стратегии разработки контента в Disney и представляют собой давно отработанный процесс. Именно поэтому команда Disney Character Voices International работает над созданием порядка 30 версий каждого фильма, переведенных на разные языки. Для этой масштабной работы активно мобилизуются талантливые креативные консультанты и технические специалисты с целью озвучить персонажей в каждой версии таким образом, чтобы они были близки и понятны зрителям», — отметил гендиректор Disney в Центральной и Восточной Европе, странах СНГ, Грузии и Монголии Кахабер Абашидзе.

«Казахстанские зрители всегда с большим интересом встречают премьеры фильмов от Disney, озвученные на казахском языке, и эта традиция продолжится и в 2024 году. После успешных показов фильмов, таких как «Моана», «Тачки 3», «Тайна Коко» и «Король Лев» (2019), на казахском языке на кинопрокатных экранах эта коллекция пополняется новыми произведениями. Независимо от уровня владения казахским языком — будь то профессиональный или начинающий, зрители точно получат удовольствие от просмотра качественных фильмов в дубляже», — подчеркнул официальный дистрибьютор фильмов Disney в Казахстане Вадим Голенко.

Продолжение популярного анимационного шедевра от команды Disney и Pixar «Головоломка 2» зрители увидят 14 июня.

Первые кадры фильма можно посмотреть, пройдя по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=1pT-iJhey0s

Долгожданное продолжение анимационного приключенческого фильма «Моана 2» от Disney станет доступным зрителям с ноября. Посмотреть тизер можно здесь: https://youtu.be/KB1VDoeLZ2k?si=cGT6xQyRaSVuWNU0

Третьим фильмом, который будет представлен на казахском языке, станет полнометражный анимационный шедевр от Disney «Муфаса: Король Лев». Первые кадры фильма доступны по этой ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=s4eIn3KCECM

Дубляж фильмов на казахский язык осуществлен на студии «Movie Dalen».

#казахский язык #дубляж #мультфильмы #Disney

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