«Выбор критиков - 2025»: Ассоциация кинокритиков Казахстана объявила номинантов премии

Культура,Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Победители премии будут объявлены 3 июля

Фото: пресс-служба АКК

Ассоциация кинокритиков Казахстана объявляет номинантов ежегодной казахстанской премии в области кино «Выбор критиков - 2025», сообщает Kazpravda.kz

Победители премии будут объявлены 3 июля, церемония награждения в этом году проводиться не будет.

Номинанты, «Выбор критиков - 2025»:

Лучший фильм-драма

«Талақ»

«Жамбыл. Жаңа дәуір»

«Дала қасқыры»

«Тұл»

«Велошах»

Лучший жанровый фильм

«Операция «Набат»

«Приговор»

«Менің папам тигр»

«Солдат любви»

«SHEKER. Последний шанс»

Лучший режиссер

Данияр Саламат - «Талақ»

Адильхан Ержанов - «Дала қасқыры»

Диас Бертис - «Приговор»

Шарипа Уразбаева - «Тұл»

Дархан Тулегенов - «SHEKER. Последний шанс»

Лучший сценарий

Ален Рахметалиев, Диас Бертис - «Приговор»

Самат Сержан – «Оттегi»

Адильхан Ержанов - «Дала қасқыры»

Жандос Кусаинов - «Жамбыл. Жаңа дәуір»

Данияр Саламат - «Талақ»

Лучшая операторская работа

Ержан Аракеев – «SHULAMAH»

Александр Плотников - «Солдат любви»

Еркинбек Птыралиев - «Дала қасқыры»

Автандил Батырбеков - «Приговор»

Шерхан Тансыкбаев - «SHEKER. Последний шанс»

Лучший художник-постановщик

Мурат Карипов - «Жамбыл. Жаңа дәуір»

Нурболат Жапаков - «Талақ»

Олжас Ольменов – «Операция «Набат»

Назира Байбекова - «SHULAMAH»

Ермек Утегенов - «Дала қасқыры»

Лучшая женская роль

Амина Ермекова - «Тұл»

Толганай Талгат – «Мне тебя обещали»

Салтанат Науруз – «Велошах»

Анна Старченко - «Дала қасқыры»

Гульбахрам Байбосынова – «Нурикамал»

Лучшая мужская роль

Жанболат Найзабеков - «Менің папам тигр»

Берик Айтжанов - «Дала қасқыры»

Ерболат Алкожа - «Талақ»

Рауан Ахмедов - «Приговор»

Досжан Жанботаев - «Жамбыл. Жаңа дәуір»

Лучшая женская роль второго плана

Гузель Жан - «Тұл»

Шугыла Ешенова - «SHEKER. Последний шанс»

Клара Бельжанова - «Оттегi»

Толганай Талгат – «Ласточка»

Алихан Идришева - «Менің папам тигр»

Лучшая мужская роль второго плана

Алексей Шемес – Операция «Набат»

Айбар Салы - «Приговор»

Данияр Алшинов - «SHULAMAH»

Еркебулан Дайыров – «Сәлем, папа»

Ансар Ильясов - «SHEKER. Последний шанс»

Лучший дебют

Диас Бертис - «Приговор»

Малика Мухамеджан – «Ласточка»

Айторе Жолдаскали - «SHULAMAH»

Аруан Анартаев – «Жоқтау»

Алина Мустафина – «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда»

Лучший композитор

Олжас Далелхан - «Нурикамал»

Вера Васильева - «Ласточка»

Байгали Серкебаев - «Солдат любви»

Галымжан Молданазар - «Дала қасқыры»

Султанали Коныратбай- «SHULAMAH»

Лучшая песня

«SHULAMAH» - Asap Je («SHULAMAH»)

jeltoksan.  - Men de süyem («Алматы, я люблю тебя»)

Кайрат Нуртас - «Сен менің адамымсың» («Брат или брак 3»)

Асет Есжан - Bagalau («Менің папам тигр»)

Еламан Есентаев – «Родной 2» («Родной 2»)

Напомним, Ассоциация кинокритиков Казахстана существует с 2015 года и ежегодно проводит премию в области кино «Выбор критиков», на которой традиционно отмечает лучшие достижения казахстанского кинематографа.

В этом году ряды Ассоциации пополнились: в нее вступили кинокритики Ботагоз Койлыбаева и Рамазан-Малик Елеусиз, а также киновед Алем Даулеткулов. 

Также в прошлом году совершилось знаменательное событие: Ассоциация кинокритиков Казахстана вступила в международную федерацию кинопрессы ФИПРЕССИ.

С учетом новоприбывших, Ассоциация кинокритиков на данный момент состоит из 28 членов. В ее ряды также входят следующие киноведы и кинокритики: президент Ассоциации Гульнара Абикеева, Олег Борецкий, Тулеген Байтукенов, Карим Кадырбаев, Баубек Ногербек, Назира Мукушева, Гульажар Машрапова, Галия Байжанова, Дмитрий Мостовой, Жанкелди Омиралиев, Инна Смаилова, Ольга Малышева, Мади Мамбетов, Александра Поршнева, Молдияр Ергебеков, Ержан Джумабеков, Дана Амирбекова, Джамиле Сатыбалдиева, Асия Бакдаулеткызы, Алма Айдар, Камила Габдрашитова, Досхан Бояубаев, Снежана Баймуханова, Енлик Егеубаева и Ораз Керейбаев.

#премия #фильмы #номинанты #кинокритики

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